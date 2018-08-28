Посреди перекрёстка на Максима Горького провалился асфальт

В тихом центре Новосибирска появилась яма на дороге — асфальт провалился на одном из перекрёстков улицы Максима Горького.


Глубина ямы не просматривается в дыре на асфальте, но сам асфальт просел примерно на 15–20 сантиметров 
Глубина ямы не просматривается в дыре на асфальте, но сам асфальт просел примерно на 15–20 сантиметров 


Яма появилась рядом с пешеходным переходом на перекрёстке улиц Максима Горького и Революции
Яма появилась рядом с пешеходным переходом на перекрёстке улиц Максима Горького и Революции


Корреспондент НГС отправила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить причину провала и сроки его устранения. 


Сегодня же в центре Новосибирска из-под асфальта на Советской забил гейзер.

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