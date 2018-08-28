Посреди перекрёстка на Максима Горького провалился асфальт
В тихом центре Новосибирска появилась яма на дороге — асфальт провалился на одном из перекрёстков улицы Максима Горького.
Корреспондент НГС отправила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить причину провала и сроки его устранения.
Сегодня же в центре Новосибирска из-под асфальта на Советской забил гейзер.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Елена Громкова
Фото автора