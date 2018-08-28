Президентский самолёт Ту-214 улетел из аэропорта Толмачёво

Президент прилетел в Новосибирск около полуночи
Президент прилетел в Новосибирск около полуночи

Сегодня днём из Новосибирска улетел самолёт специального лётного отряда «Россия», который перевозит первых лиц государства, — президент России Владимир Путин посетил форум «Технопром-2018», который проходит в Экспоцентре, а также побывал в школе № 2 в городе Оби.


Самолёт Ту-214 из специального лётного отряда «Россия» вылетел из Новосибирска в 13:00, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.com.


Самолёт прибыл ночью из Кемерово — там Путин провёл встречу с врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилёвым.


О том, как прошла рабочая поездка главы государства в Новосибирск, читайте в нашем онлайн-репортаже

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