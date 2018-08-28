Президентский самолёт Ту-214 улетел из аэропорта Толмачёво
Сегодня днём из Новосибирска улетел самолёт специального лётного отряда «Россия», который перевозит первых лиц государства, — президент России Владимир Путин посетил форум «Технопром-2018», который проходит в Экспоцентре, а также побывал в школе
Самолёт Ту-214 из специального лётного отряда «Россия» вылетел из Новосибирска в 13:00, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.com.
Самолёт прибыл ночью из Кемерово — там Путин провёл встречу с врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилёвым.
О том, как прошла рабочая поездка главы государства в Новосибирск, читайте в нашем онлайн-репортаже.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова