Президентский самолёт Ту-214 улетел из аэропорта Толмачёво

Президент прилетел в Новосибирск около полуночи

Сегодня днём из Новосибирска улетел самолёт специального лётного отряда «Россия», который перевозит первых лиц государства, — президент России Владимир Путин посетил форум «Технопром-2018», который проходит в Экспоцентре, а также побывал в школе № 2 в городе Оби.







Самолёт Ту-214 из специального лётного отряда «Россия» вылетел из Новосибирска в 13:00, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.com.





Самолёт прибыл ночью из Кемерово — там Путин провёл встречу с врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилёвым.





О том, как прошла рабочая поездка главы государства в Новосибирск, читайте в нашем онлайн-репортаже.