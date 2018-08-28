Сотрудника новосибирского ФСИН обвинили в нападении на пермского адвоката

Сотрудника ГУФСИН будут судить за нападение на адвоката

В Перми завершилось расследование нападения на адвоката, в котором обвиняют 35-летнего сотрудника Главного управления ФСИН по Новосибирской области.







По версии следствия, новосибирец приехал в Пермь в отпуск в мае 2018 года. В один из вечеров у входа в кафе на улице Крисанова он несколько раз ударил руками и ногами незнакомого пермяка. Позже выяснилось, что в драке пострадал адвокат Адвокатской палаты Пермского края.





«Поссорились из-за чего-то мужчины, — пояснили корреспонденту НГС в СК России по Пермскому краю. — Никто ничего пояснить не может толком». В ведомстве добавили, что обвиняемый — рядовой сотрудник ГУФСИН и руководящую должность не занимает.







После нападения адвокат был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 3 лет лишения свободы.





В пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что информация об уголовном деле в отношении сотрудника ФСИН не соответствует действительности.





«Голословно они (Следственный комитет. — А.И.) об этом говорят, — подчёркнули в ведомстве. — [Уголовное дело ещё] не рассмотрено. Он вообще проходил как свидетель изначально. Поэтому принимать какие-то решения и сейчас говорить о том, что он действительно будет осуждён, это очень рано. Мы сейчас с этим вопросом работаем».





В ГУФСИН добавили, что сотрудник продолжает проходить службу, так как состав преступления пока не установлен. Точную должность сотрудника в ведомстве назвать отказались, но пояснили, что он не работает с осужденными.





Несколько лет назад под суд в Новосибирске пошёл 23-летний полицейский — по версии следствия, полицейский избил задержанного мужчину и выставил его на мороз.