«До свидания!»: жители Оби машут платками кортежу Путина

После визита президента Владимира Путина жители Оби обступили президентский кортеж, а потом махали ему на прощание платками. 


Видео снял корреспондент НГС, находящийся на месте событий. 


Президентская охрана посоветовала убрать подальше от автомобиля детей. 



НГС в режиме онлайн следит за поездкой Владимира Путина в Новосибирскую область — глава государства прилетел в регион накануне поздно ночью.

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