«До свидания!»: жители Оби машут платками кортежу Путина
После визита президента Владимира Путина жители Оби обступили президентский кортеж, а потом махали ему на прощание платками.
Видео снял корреспондент НГС, находящийся на месте событий.
Президентская охрана посоветовала убрать подальше от автомобиля детей.
НГС в режиме онлайн следит за поездкой Владимира Путина в Новосибирскую область — глава государства прилетел в регион накануне поздно ночью.
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НГС
Видео Анны Богдановой