Пешеход попал сразу под две машины и погиб
Вечером 27 августа в Кировском районе Новосибирска погиб мужчина, переходивший дорогу в неположенном месте: сначала его сбила одна машина, а после другая.
Смертельное ДТП произошло около 21:00 возле дома
«Водитель 1951 года рождения, двигаясь на автомобиле Daewoo Nexia по улице Мира со стороны улицы Горбаня в сторону улицы Ватутина, <…> совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода», — рассказали в Госавтоинспекции Новосибирска.
В ГИБДД уточнили, что после этого же мужчину сбила Toyota Camry под управлением 34-летнего водителя — он ехал в том же направлении, что и Daewoo Nexia.
Пострадавший 62-летний мужчина умер на месте. В обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.
Полторы недели назад ещё одна смертельная авария с пешеходом случилась на Юго-Западном жилмассиве. Тёмный Mercedes C-Сlass задавил женщину на улице Связистов и уехал с места ДТП. Водителя объявили в розыск, но вскоре нашли и арестовали на двое суток.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова