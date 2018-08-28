Дословно: что сказал Путин на открытии «Технопрома» (стенограмма выступления)

Владимир Путин выступил на «Технопроме-2018»

Вчера вечером в Новосибирск прилетел президент России Владимир Путин — утром 28 августа он приехал на форум «Технопром», где прогулялся по выставке (о том, как он общался с учеными и дал автограф белорусскому самбисту, читайте в нашем онлайн-репортаже) и произнес речь перед чиновниками, учеными и бизнесменами. Мы дословно записали речь президента и публикуем ее без купюр.







«Я рад вас приветствовать на шестом международном форуме технологического развития "Технопром-2018". По традиции он проходит здесь, в Новосибирске, в одном из важнейших деловых, промышленных, интеллектуальных центров нашей страны. В регионе, где сосредоточены крупные высокотехнологичные предприятия и научно-образовательные учреждения, расположен всемирно известный новосибирской Академгородок с его мощным инновационным потенциалом.







С некоторыми разработками, созданными при участии ученых Сибирского отделения Российской академии наук, мы только что познакомились на выставке, организованной в рамках форума. И отмечу, что в ее экспозиции, безусловно, очень интересной и перспективной, отечественные проекты в самых разных областях знаний — от наноматериалов до медицинских и аэрокосмических технологий. Надеюсь, что благодаря этому форуму, объединившему представителей и властных структур, и науки, и бизнеса, и институтов развития, они получат необходимую поддержку и дальнейшее развитие. В современных условиях быстрых технологических изменений, глобальной конкуренции за научное, индустриальное первенство такие мероприятия, как "Технопром", безусловно, востребованы и в высшей степени важны.







Сегодня именно знания и высокие технологии — в этой аудитории, конечно, не нужно об этом говорить, но тем не менее скажу — определяют эффективность экономики, позволяют кардинально повысить качество жизни людей, модернизировать инфраструктуру и госуправление, обеспечить правопорядок и безопасность. По сути, от передовых технологий и их эффективной разработки и быстрого, что самое главное, их внедрения зависят жизнеспособность целых народов, целых обществ и государств, позиций стран в мире — особенно таких крупных государств, как наше, как Россия. Потому научно-технологический прорыв мы поставили в число ключевых национальных целей и приоритетов. И убежден, мы способны его совершить, объединяя усилия государства, бизнеса, научно-образовательного сообщества, расширяя свободу для инициативы и творчества наших людей.







В последние годы мы планомерно увеличили финансирование науки, обновляли инфраструктуру исследований и разработок, формировали комфортный климат для запуска наукоемких производств. Ну так, для примера, могу сказать, что за 17 последних лет финансирование науки в реальном выражении выросло в 3,7 раза. А в действующих ценах — намного больше, 23,6 раза. Конечно, если сейчас поговорить со многими из здесь сидящих в зале, [они] скажут, что этого недостаточно — и я с этим соглашусь. Недостаточно. Но исходим мы из наших возможностей и, разумеется, будем двигаться по этому направлению дальше. Мы создавали и будем создавать условия для привлечения в науку способной, талантливой молодежи. И вновь подчеркну: мотивировать ребят нужно решением амбициозных, значимых задач. Надо предоставлять им возможность для самореализации, для достижения высоких научных результатов, сделать все для того, чтобы они чувствовали себя востребованными.





Одновременно необходимо — и мы будем это делать — повышать привлекательность нашей науки для ученых со всего мира, формировать для них точки притяжения. И я вас уверяю — такие точки есть.





Я в некоторые центры приезжаю и смотрю, как работают там наши коллеги из многих стран мира. На вопрос "А чего именно здесь?" ответ конкретный и приятный: потому что здесь у нас есть над чем работать совместно, есть привлекательные направления деятельности, привлекательные перспективные разработки, в которых наши специалисты продвинулись. И продвинулись часто дальше, чем их коллеги. Созданы условия для совместной работы.







Нужно накапливать свои компетенции за счет международной кооперации. Чрезвычайно важное направление. В том числе на эти цели направлено развитие в России новейших установок класса megascience. С их помощью ученым предстоит найти ответы на так называемые большие вызовы: исчерпание ресурсов, болезни, нехватка продовольствия, экология. За счет развития новых видов энергии, лекарств, качественных продуктов. Вот сейчас на выставке такие направления были представлены. В наших планах — создать сеть из таких установок: от подмосковного Протвино до новосибирского Академического городка и острова Русский во Владивостоке. Эти установки станут хорошим вкладом в решение задач пространственного развития России, в появлении территорий с высокой концентрацией исследований и разработок. Одним из флагманов здесь должен стать и новосибирский Академгородок. Ну, собственно говоря, он и является таким флагманом — но будем всячески поддерживать это его качество. Соответствующее поручение было дано в начале текущего года, о ходе его исполнения вот коллеги сейчас проинформировали. Надеюсь, что все наши планы будут реализованы в срок и с должным качеством. Могу также сказать, что региональными властями, научным сообществом проделана очень серьезная подготовительная работа для реализации этих планов.







Вместе с тем рассмотрение проекта, безусловно, продолжается, по сути, на форуме проходит его первое публичное обсуждение. Очень рассчитываю и на ваши конструктивные замечания и предложения. Подчеркну лишь, что одним из ключевых направлений развития Академгородка должно быть создание новых, высокотехнологичных, конкурентоспособных производств, в том числе ориентированных на экспорт. И в этой работе наш бизнес должен принимать самое активное участие. Должен сказать, что бизнес, ориентированный на высокие технологии, у нас развивается очень приличными темпами и дает очень хорошую отдачу, результаты демонстрирует очень хорошие.







Путин выступал перед учеными, чиновниками и бизнесменами

И еще. Знаю, что среди других актуальных тем вашего форума — совершенствование механизмов практического внедрения научных разработок. У нас здесь традиционно очень много проблем всегда было. Но хотел бы повторить: эту цепочку, безусловно, нужно выстраивать так, чтобы перспективные научные идеи быстро, в максимально короткие сроки получали прикладное применение, превращались в успешные коммерческие продукты. Чтобы затраченные интеллектуальные ресурсы приносили реальную отдачу, служили на пользу российской экономики и промышленности, повышения качества жизни наших граждан.







Уважаемые друзья и коллеги. Я убежден, что общими усилиями мы непременно решим все стоящие перед нами задачи, обеспечим мощный научный и технологический рывок не только Сибири, но и всей страны. Обязательно добьемся того, чтобы наша страна укрепляла свои позиции среди лидеров научно-технологического развития.







В заключение хочу пожелать участникам, гостям этого прекрасного мероприятия, «Технопрома», интересного, плодотворного общения, успехов, всего самого доброго. Знаю, что среди участников не только российские представители направлений различной деятельности, науки, бизнеса, общественных организаций, но и наши коллеги и друзья из-за границы. Хочу их поблагодарить за то внимание, которое они уделяют совместной работе с Россией. Желаю вам успехов».







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