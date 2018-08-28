Пустой троллейбус перегородил дорогу у ЦУМа
Днём 28 августа на средней полосе проспекта Димитрова остановился троллейбус
Как сообщил корреспонденту НГС очевидец Александр, троллейбус стоит без людей посередине дороги. «Судя по всему, кончилось электричество», — предположил Александр.
Из-за остановки троллейбуса образовался небольшой затор. «Машины поворачивают, успевают перестроиться. Просто он встал неудобно», — сообщил очевидец.
В информационно-справочной службе по работе наземного пассажирского транспорта сообщили, что троллейбус из графика не выбился. «Он прибыл на остановку "Вокзал Новосибирск-Главный", после чего продолжил следование по маршруту», — рассказали в службе.
Сегодня утром в Ленинском районе Новосибирска на перекрёстке Троллейной и Вертковской под трамвай
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Дмитрий Здорников
Фото Густаво Зырянова (1), vk.com/control_chr54 (2), сайт ЦУГАЭТ (3)