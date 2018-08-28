Пустой троллейбус перегородил дорогу у ЦУМа

Днём 28 августа на средней полосе проспекта Димитрова остановился троллейбус № 2 — из-за этого около новосибирского ЦУМа затруднено движение.





Троллейбус спровоцировал небольшой затор. Фото из архива НГС





Как сообщил корреспонденту НГС очевидец Александр, троллейбус стоит без людей посередине дороги. «Судя по всему, кончилось электричество», — предположил Александр.







Троллейбус стоит пустой на середине дороги





Из-за остановки троллейбуса образовался небольшой затор. «Машины поворачивают, успевают перестроиться. Просто он встал неудобно», — сообщил очевидец.





Троллейбус в результате остановки отстаёт от графика движения почти на 30 минут





В информационно-справочной службе по работе наземного пассажирского транспорта сообщили, что троллейбус из графика не выбился. «Он прибыл на остановку "Вокзал Новосибирск-Главный", после чего продолжил следование по маршруту», — рассказали в службе.



