Улицу рядом с Центральным парком перекопали из-за ремонта

Ремонт теплотрассы продлится неделю. Фото из архива НГС

Сегодня, 28 августа, в Новосибирске начали ремонтировать теплотрассу на улице Фрунзе — из-за этого рабочие сузили участок дороги недалеко от Центрального парка.







Участок, на котором идёт ремонт, расположен возле дома на Фрунзе, 14.





«Проезжая часть сужена на 5 метров. Это связано с проведением филиалом "Тепловой район" работ по ремонту теплотрассы. Окончание работ запланировано на 3 сентября», — говорится в сообщении департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.





Теплотрассу ремонтируют возле дома на Фрунзе, 14





Сегодня утром стало известно, что ремонт потребуется также трубам на улице Советской — там из-под асфальта забил гейзер.