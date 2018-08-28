Улицу рядом с Центральным парком перекопали из-за ремонта

Ремонт теплотрассы продлится неделю. Фото из архива НГС
Ремонт теплотрассы продлится неделю. Фото из архива НГС

Сегодня, 28 августа, в Новосибирске начали ремонтировать теплотрассу на улице Фрунзе — из-за этого рабочие сузили участок дороги недалеко от Центрального парка.


Участок, на котором идёт ремонт, расположен возле дома на Фрунзе, 14.


«Проезжая часть сужена на 5 метров. Это связано с проведением филиалом "Тепловой район" работ по ремонту теплотрассы. Окончание работ запланировано на 3 сентября», — говорится в сообщении департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.


Теплотрассу ремонтируют возле дома на Фрунзе, 14
Теплотрассу ремонтируют возле дома на Фрунзе, 14


Сегодня утром стало известно, что ремонт потребуется также трубам на улице Советской — там из-под асфальта забил гейзер

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