Улицу рядом с Центральным парком перекопали из-за ремонта
Сегодня, 28 августа, в Новосибирске начали ремонтировать теплотрассу на улице Фрунзе — из-за этого рабочие сузили участок дороги недалеко от Центрального парка.
Участок, на котором идёт ремонт, расположен возле дома на Фрунзе, 14.
«Проезжая часть сужена на 5 метров. Это связано с проведением филиалом "Тепловой район" работ по ремонту теплотрассы. Окончание работ запланировано на 3 сентября», — говорится в сообщении департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
Сегодня утром стало известно, что ремонт потребуется также трубам на улице Советской — там из-под асфальта забил гейзер.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова (1), скриншот 2ГИС (2)