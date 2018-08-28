Дороги рядом с площадью Труда заставили грузовиками

Грузовики поставили в два ряда на улице Ватутина
Грузовики поставили в два ряда на улице Ватутина

Утром 28 августа в Новосибирcке на улице Ватутина возле площади остановили грузовые автомобили — их поставили на крайних полосах в два ряда.


«Они стоят вдоль Широкой, вдоль Ватутина — везде, где они могли, они поставили. Сейчас улица Ватутина вообще в одну полосу едет», — рассказала корреспонденту НГС читательница Ольга.


По оценке Ольги, на Ватутина остались свободными по одной-полторы полосы в каждую сторону.


«Сейчас я еду по улице Большая — та же самая картина: в два ряда стоят машины, пробка жуткая в оба направления. Сейчас вся Большая забита», — добавила женщина.


На улице Большой грузовые автомобили также мешают движению
На улице Большой грузовые автомобили также мешают движению


НГС в режиме онлайн следит за поездкой Владимира Путина в Новосибирскую область — глава государства прилетел в регион накануне поздно ночью.

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