Владельцы квартир в Новосибирске подняли цены на аренду

Октябрьский район уже несколько лет держит пальму первенства по вводу нового жилья, потому и вариантов в аренде здесь больше всего
Октябрьский район уже несколько лет держит пальму первенства по вводу нового жилья, потому и вариантов в аренде здесь больше всего

В Новосибирске подорожала средняя стоимость аренды жилья — рост цен составил от 7 до 13%, подсчитали аналитики N1.RU.


Меньше всего цены с начала года изменились на «однёшки»: в среднем они подорожали на 7,6% до 15,5 тысячи рублей в месяц. «Двушки» стали дороже на 9,6% и обойдутся в среднем в 20,6 тысячи рублей в месяц, а больше всего выросли в цене трёхкомнатные: сегодня они стоят около 27 тысяч рублей в месяц, что на 13%, чем в начале года.


Аналитики отметили, что заметнее всего цены подскочили в последний месяц. Одна из причин — стало больше больших и дорогих квартир в аренде.


«С начала года произошёл существенный рост доли достаточно дорогих квартир для аренды, — отметила руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва. — Возможно, такие объекты стали пользоваться меньшим спросом, так как на рынке сейчас бум ипотечного кредитования, поэтому какая-то часть людей, ранее арендовавшая квартиры, теперь переезжает в собственные».


Например, 2-комнатных стало на 2 п.п. больше (сейчас они составляют 29% от всех предложений), а 3-комнатные занимают уже 8% рынка, а не 7%, как раньше. При этом «однёшек» стало меньше на 4 п.п. При этом больше всего новых вариантов в аренде оказалось в Октябрьском районе.


По сравнению с августом прошлого года изменения в цене не так заметны, хотя тоже есть: например, самые популярные в аренде однокомнатные квартиры год назад обходились в среднем на 4,7% дешевле, а двухкомнатные — на 6,2%.


Ещё одна из возможных причин роста цен — возвращение в город иногородних и иностранных студентов. Недавно они рассказали НГС, почему стараются переехать из общежитий в отдельное жильё.

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