Директор школы показала кабинеты, в которых побывает Путин
Утром 28 августа президент России Владимир Путин побывает в школе
Корреспонденты НГС были одними из первых, кто побывал в обской школе
НГС в режиме онлайн следит за поездкой Владимира Путина в Новосибирскую область — глава государства приехал в регион накануне поздно ночью.
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НГС
Фото Анны Богдановой и Ольги Бурлаковой