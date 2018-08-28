Директор школы показала кабинеты, в которых побывает Путин

Корреспонденты НГС были одними из первых, кто побывал в обской школе № 2 и узнали у её директора Марины Ващенко, как тут готовились к приезду президента.

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НГС

Фото Анны Богдановой и Ольги Бурлаковой