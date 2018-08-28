Директор школы показала кабинеты, в которых побывает Путин

Утром 28 августа президент России Владимир Путин побывает в школе № 2 города Оби под Новосибирском. По сообщению пресс-службы Кремля, президент оценит качество подготовки учебных заведений Новосибирской области к 1 сентября.


Директор школы № 2  Марина Ващенко показала кабинеты, по которым пройдётся Владимир Путин
Директор школы № 2 Марина Ващенко показала кабинеты, по которым пройдётся Владимир Путин


Корреспонденты НГС были одними из первых, кто побывал в обской школе № 2 и узнали у её директора Марины Ващенко, как тут готовились к приезду президента. 



В кабинете с портретами Чехова, Достоевского и Маяковского Путин будет общаться с учителями школы
В кабинете с портретами Чехова, Достоевского и Маяковского Путин будет общаться с учителями школы


НГС в режиме онлайн следит за поездкой Владимира Путина в Новосибирскую область — глава государства приехал в регион накануне поздно ночью.


В актовом зале школы
В актовом зале школы


В школьных классах стоят ноутбуки 
В школьных классах стоят ноутбуки 


В тренажёрном зале школы № 2  города Оби 
В тренажёрном зале школы № 2 города Оби 


Школьный бассейн 
Школьный бассейн 


Спортзал обской школы № 2
Спортзал обской школы № 2


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