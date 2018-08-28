Трамвай № 10 смял машину в жёстком ДТП на Троллейной

ДТП случилось на пересечении Троллейной и Вертковской
ДТП случилось на пересечении Троллейной и Вертковской

Утром 28 августа в Ленинском районе Новосибирска на перекрёстке Троллейной и Вертковской произошло ДТП с участием трамвая.


Фотографиями последствий аварии с редакцией НГС поделился читатель — он проезжал мимо места столкновения около 9:00.


По наблюдениям очевидца, в аварию попал трамвай № 10, который ехал по Троллейной со стороны Ленинского рынка и собирался поворачивать на Вертковскую. На перекрёстке он столкнулся с машиной, которая ехала со стороны Юго-Западного жилмассива.


«Жертв нет», — сообщил очевидец, добавив, что на месте работали инспекторы ГИБДД.


В аварии никто не пострадал
В аварии никто не пострадал



Аварии с общественным транспортом, к счастью, часто обходятся без травм для пассажиров. Но на прошлой неделе два человека в салоне автобуса пострадали после столкновения с «Ниссаном» на пересечении Тихвинской и Титова.

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