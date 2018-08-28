На Советской из-под асфальта забил гейзер

Специалисты уже устраняют последствия аварии

Утром 28 августа у дома № 40 на улице Советской в Центральном районе Новосибирска из-под земли забил гейзер.







Фотографию и видео коммунальной аварии в редакцию НГС прислал читатель.







«Утром подошёл к окну. Шёл дождь, и параллельно в месте раскопок поднимался пар и был небольшой гейзер. Это было около 8:00», — коротко описал ситуацию очевидец Евгений.







В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» информацию о коммунальной аварии подтвердили.







«Действительно, на Советской произошёл прорыв горячей воды на нашей теплотрассе диаметром 500 мм. На место выехала бригада. Начали отключение теплотрассы и огораживание участка дороги. Пострадавших нет. Ущерба нет», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе энергокомпании.









В начале июня из-под асфальта на перекрёстке улиц Станиславского и Немировича-Данченко в левобережной части Новосибирска забил фонтан воды.

