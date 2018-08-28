В «Ауре» открылся грузинский ресторан с дровяными печами для хачапури и 12 видами хинкали

В новосибирском торгово-развлекательном центре «Аура» открылся ресторан «Хочу пури». Он принадлежит одной из крупнейших сибирских ресторанных групп «Ресторатор», которые объединяют заведения «Перчини», People's и «Чучвара».







Название ресторана — это игра слов. «Пури» по-грузински — хлеб.





«Хочу пури» занял часть 4-го этажа ТЦ, где ранее располагались другие точки фуд-корта. Ресторан имеет собственный зал, отделённый от остального пространства ТЦ прозрачной стеной. В заведении 140 посадочных мест — диваны или мягкие кресла. Стены украшены фотообоями с видами Грузии, а люстры над столами сделаны в форме, напоминающей шапки пастухов-горцев.





В заведении 140 посадочных мест





В ресторане установлена дровяная печь для пиццы, в которой делают более 10 видов хачапури (в среднем по 250–260 рублей), и вертикальная печь для хлеба «тонэ» — аналог более известного в России среднеазиатского тандыра.







Ассорти пхали за 240 рублей





Другими крупными блоками меню можно считать шашлыки (10 видов, от 285 рублей за порцию) и хинкали. Последние здесь делают с восемью разными начинками (от 50 рублей за штуку). Кроме того, блюдо подают в 4 видах соуса, как это принято делать с итальянскими равиоли.







Хинкали в заведении продают поштучно и, чтобы не перепутать, втыкают в них флажки с указанием вида





Для «Ресторатора» «Хочу пури» — это уже второй проект в нише этнической кухни стран ближнего зарубежья. В 2014 году компания открыла в ТЦ «Сан Сити» демократичный ресторан среднеазиатской кухни «Чучвара», после чего заведениями такого формата обзавелись все крупные ТЦ. В «Ауре», например, эту роль выполняет заведение «Курагадиван» новосибирской ресторанной группы «Хамовники».







Ресторан занял часть пространства, которое в «Ауре» изначально было отведено под точки фуд-корта





По данным 2ГИС, сейчас в Новосибирске работают 21 заведение, предлагающие блюда грузинской кухни. Только 8 из них, впрочем, можно считать специализированными грузинскими ресторанами — по большей части это одиночные заведения, открытые представителями грузинской диаспоры.

