В «Ауре» открылся грузинский ресторан с дровяными печами для хачапури и 12 видами хинкали

В новосибирском торгово-развлекательном центре «Аура» открылся ресторан «Хочу пури». Он принадлежит одной из крупнейших сибирских ресторанных групп «Ресторатор», которые объединяют заведения «Перчини», People's и «Чучвара».


Название ресторана — это игра слов. «Пури» по-грузински — хлеб. 
Название ресторана — это игра слов. «Пури» по-грузински — хлеб. 


«Хочу пури» занял часть 4-го этажа ТЦ, где ранее располагались другие точки фуд-корта. Ресторан имеет собственный зал, отделённый от остального пространства ТЦ прозрачной стеной. В заведении 140 посадочных мест — диваны или мягкие кресла. Стены украшены фотообоями с видами Грузии, а люстры над столами сделаны в форме, напоминающей шапки пастухов-горцев.


В заведении 140 посадочных мест
В заведении 140 посадочных мест


В ресторане установлена дровяная печь для пиццы, в которой делают более 10 видов хачапури (в среднем по 250–260 рублей), и вертикальная печь для хлеба «тонэ» — аналог более известного в России среднеазиатского тандыра.


Ассорти пхали за 240 рублей
Ассорти пхали за 240 рублей


Другими крупными блоками меню можно считать шашлыки (10 видов, от 285 рублей за порцию) и хинкали. Последние здесь делают с восемью разными начинками (от 50 рублей за штуку). Кроме того, блюдо подают в 4 видах соуса, как это принято делать с итальянскими равиоли.


Хинкали в заведении продают поштучно и, чтобы не перепутать, втыкают в них флажки с указанием вида
Хинкали в заведении продают поштучно и, чтобы не перепутать, втыкают в них флажки с указанием вида


Для «Ресторатора» «Хочу пури» — это уже второй проект в нише этнической кухни стран ближнего зарубежья. В 2014 году компания открыла в ТЦ «Сан Сити» демократичный ресторан среднеазиатской кухни «Чучвара», после чего заведениями такого формата обзавелись все крупные ТЦ. В «Ауре», например, эту роль выполняет заведение «Курагадиван» новосибирской ресторанной группы «Хамовники».


Ресторан занял часть пространства, которое в «Ауре» изначально было отведено под точки фуд-корта
Ресторан занял часть пространства, которое в «Ауре» изначально было отведено под точки фуд-корта


По данным 2ГИС, сейчас в Новосибирске работают 21 заведение, предлагающие блюда грузинской кухни. Только 8 из них, впрочем, можно считать специализированными грузинскими ресторанами — по большей части это одиночные заведения, открытые представителями грузинской диаспоры.

Прочтений: 5394

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (28)28
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено