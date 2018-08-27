«Мерседес» анонсировал свою «Теслу»

Компания Mercedes-Benz опубликовала первое изображение своего серийного электрокроссовера EQC.









«Кроссовер построен на платформе Electric Vehicle Architecture (EVA). В конструкции автомобиля используются высокопрочная сталь и алюминий. Машина может перебрасывать на переднюю или заднюю ось до 100% крутящего момента в случае необходимости», — уточнили в компании. По дизайну EQC будет напоминать кроссовер GLC. Автомобиль получил два электромотора, разгон до 100 км/ч — менее 5 секунд. Запас хода электромобиля составляет 500 километров.







Предполагается, что основными конкурентами Mercedes станут уже серийные Jaguar I-Pace и Tesla Model X. Напомним, в Новосибирске немецкую марку представляет один дилер «СТС-Автомобили».





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