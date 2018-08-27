На встречную полосу проезда Энергетиков выехал кортеж. И встал в пробку
Вечером 27 августа кортеж выехал на встречную полосу проезда Энергетиков в Ленинском районе Новосибирска.
Очевидцы сообщили НГС, что кортеж поехал с Димитровского моста в сторону левого берега — в это время в сторону Ленинского района была пробка.
«В 18:23 это было. [Я стоял] в сторону левого берега в районе "Гиганта". [Кортеж ехал] тоже в сторону левого берега, только по встречной полосе. Площадь Энергетиков перекрыли соответственно», — рассказал корреспонденту НГС очевидец. Он отметил, что простоял в пробке на этом месте около 10 минут.
В отделении пропаганды ГИБДД по НСО сообщили, что не располагают информацией о кортеже. В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили, что информации о кортеже у них тоже нет.
Выяснить, кто ехал в автомобилях по встречной полосе проезда Энергетиков, пока не удалось. Представитель полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло сообщила, что сегодня полпред находится в Кемерово, куда с визитом приехал Владимир Путин. В свою очередь, замруководителя администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов пояснил, что не может прокомментировать, были ли правительственные машины в кортеже, так как неизвестны номера автомобилей.
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Елена Громкова
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