На встречную полосу проезда Энергетиков выехал кортеж. И встал в пробку

Кортеж видели на мосту примерно в 18:30

Вечером 27 августа кортеж выехал на встречную полосу проезда Энергетиков в Ленинском районе Новосибирска.







Очевидцы сообщили НГС, что кортеж поехал с Димитровского моста в сторону левого берега — в это время в сторону Ленинского района была пробка.





«В 18:23 это было. [Я стоял] в сторону левого берега в районе "Гиганта". [Кортеж ехал] тоже в сторону левого берега, только по встречной полосе. Площадь Энергетиков перекрыли соответственно», — рассказал корреспонденту НГС очевидец. Он отметил, что простоял в пробке на этом месте около 10 минут.





В отделении пропаганды ГИБДД по НСО сообщили, что не располагают информацией о кортеже. В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили, что информации о кортеже у них тоже нет.





Выяснить, кто ехал в автомобилях по встречной полосе проезда Энергетиков, пока не удалось. Представитель полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло сообщила, что сегодня полпред находится в Кемерово, куда с визитом приехал Владимир Путин. В свою очередь, замруководителя администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов пояснил, что не может прокомментировать, были ли правительственные машины в кортеже, так как неизвестны номера автомобилей.



