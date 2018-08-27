Новосибирского девелопера заочно арестовали и объявили в международный розыск

Жилой комплекс Milk House, построенный на месте молокозавода в тихом центре, — визитная карточка девелопера

Центральный районный суд Новосибирска заочно арестовал известного в городе девелопера Владислава Крючкова — бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и легализации доходов.







Предприниматель обвиняется по двум статьям УК РФ: ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 174.1 (легализация доходов, полученных преступным путем), сообщила корреспонденту НГС старший помощник прокурора Центрального района Новосибирска Ксения Короед, присутствовавшая на заседании по делу Крючкова.







«Совместо с [деловым партнёром Александром] Асадчим путём предоставления недостоверных сведений [они] приобрели право на земельный участок на улице Потанинской, — рассказала Ксения Короед. — Впоследствии они продали данный земельный участок за 59 миллионов рублей и находящееся там административное здание за 6 миллионов — итого на 65 миллионов легализовали».





При оформлении права собственности на участок и его продаже использовались подложные документы, подчеркнула Ксения Короед, а ущерб был нанесён городскому бюджету.





Она уточнила, что в деле Владислав Крючков фигурирует как директор ООО «Паркхаус» (сегодня компания выступает застройщиком жилого комплекса «Маковского» на улице Шевченко и административного здания возле ТРЦ «Аура»). В международном розыске он находится с 20 августа. На заседании в Центральном районном суде присутствовали три юриста Крючкова, но они не раскрыли его местонахождения, добавила старший помощник районного прокурора.





«Вопрос касается разрешения на строительство, что является административным правонарушением, —заметили корреспонденту НГС в пресс-службе компании «Паркхаус». — Следствие разбирается с данным фактом, но на работе застройщика оно не отражается. Все объекты будут сданы с опережением графика».







Владислав Крючков — один из самых известных новосибирских девелоперов. По информации базы данных «Контур.Фокус» он является учредителем и директором более десятка строительных компаний, объединённых в группу «Сибирь-Инвест», а также компании «Дорсиб плюс», занимающейся строительством дорог и магистралей, компании-поставщика газа «Трансэнерго» и «Мелькомбината № 3», зарегистрированного в р. п. Ордынское.







Среди знаковых проектов девелопера жилой комплекс бизнес-класса Milk House, построенный на месте молокозавода на улице Урицкого, комплекс с квартирами и таунхаусами на улице Ядринцевской, жилой дом на улице Ольги Жилиной, строящиеся комплексы домов на Красном проспекте и Ипподромской магистрали. В этом году по решению суда девелопер получил право завершить строительство жилого комплекса «Колизей», ранее принадлежавшего московской компании SKM Group.