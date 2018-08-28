Новосибирские чиновники продали за 17 миллионов часть здания на Красном проспекте

Большую часть здания занимает общежитие, а первые этажи и подвалы правительство пытается распродать по частям

Областное правительство продало с торгов часть здания на Красном проспекте, 42А в центре Новосибирска.







Как сообщили корреспонденту НГС в департаменте имущества и земельных отношений Новосибирской области, продать с торгов 20 августа удалось подвальные помещения площадью 216,7 кв. м и помещения вспомогательной лестницы площадью 81,2 кв. м. Новым владельцем стала компания «Стикс» — она выиграла торги, предложив за областное имущество более 16,8 миллиона рублей.







В ответе ведомства нет точной информации о компании-победителе. По данным базы «Контур.Фокус», в Новосибирске зарегистрировано пять действующих компаний «Стикс», среди них, в частности, торговые компании, компании по аренде офисного оборудования, компания по производству мебели и стоматологическая практика.







Остальные помещения в том же здании, также выставленные на торги, правительству продать не удалось. При этом аукцион по их продаже проводится уже не впервые. Согласно извещению, которое публиковалось на сайте правительства Новосибирской области, пять лотов в здании оценивались почти в 48,9 миллиона рублей.





В справочнике 2ГИС нет информации о компаниях, работающих в подвале здания. При этом здесь отмечены 13 организаций: большую часть высотки в центре занимает общежитие Сибирского института управления РАНХиГС, также здесь работают медицинские и косметологические центры, магазины и рестораны. Раньше здание было гостиницей, а за круглым окном под самой крышей скрывается спортзал.

