В Новосибирске нашёлся торговый центр, который 3 года работает незаконно

Трёхэтажный торговый центр работает с 2015 года

Прокуратура Дзержинского района нашла в Новосибирске торговый центр, который работал без документов, — его арендаторов оштрафовали.





Речь идёт о ТЦ «На кольце» на Новороссийской, 173 — недалеко от трамвайного кольца на пересечении улицы Волочаевской и Гусинобродского шоссе. По словам помощника прокурора Дзержинского района Анастасии Черкашиной, проверка показала, что трёхэтажное здание торгового центра, построенное в 2015 году, не ввели в эксплуатацию.





«Эксплуатация здания без ввода его в эксплуатацию является небезопасной для жизни и здоровья неопределённого круга лиц. По результатам проверки прокуратурой района направлено четыре заявления в Арбитражный суд Новосибирской области. <...> Оно уже давно построено, построено самовольно и даже не введено в эксплуатацию. Никаких разрешительных документов предприниматель при строительстве этого здания не получал», — объяснила помощник прокурора и добавила, что проверка ещё продолжается.





Анастасия Черкашина сообщила, что по решению арбитражного суда арендаторы ТЦ получили штраф: индивидуальные предприниматели — по 1 тысяче рублей, а юридические лица — по 10 тысяч рублей. По данным справочника 2ГИС, в здании работают супермаркеты «Ярче!», Fix Price, магазин «Планета Одежда Обувь», а также кафе, пекарня и другие организации.





В торговом центре о штрафах и проверках прокуратуры услышали впервые. «Я не знаю, откуда слухи. У нас стоят якорные постоянные арендаторы: "Ярче!", "Фикс Прайс"... О каких штрафах может идти речь? Они бы и договор аренды не смогли бы сделать с нами, если бы у нас не было каких-то правоустанавливающих документов. Это глупости», — пояснила корреспонденту НГС менеджер по аренде ТЦ «На кольце» Екатерина Иванова. По её словам, учредитель и директор торгового центра находятся в командировке за границей и комментарии дать не могут.





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