Аллею около памятника Александру III затопило кипятком и окутало паром

Пар от горячей воды поднимается на протяжении всей аллеи

Сегодня днём, около 16:30, прорвало трубу с горячей водой под аллеей в парке «Городское начало» около памятника Александру III.





По свидетельству очевидца, рядом с Михайловской набережной прорвало трубу и кипяток начал стекать по ступеням.







«Опять теплотрассу где-то прорвало, вода горячая пошла наверх и из колодца всё течёт. Плитка проваливается опять», — рассказал о произошедшем корреспонденту НГС очевидец аварии Алексей.





В «Сибирской генерирующей компании» рассказали, что на место выехали три аварийные бригады.









«Одна [бригада] работает непосредственно на месте, и две работают на течении подачи этой воды. Поэтому какое-то время вода будет стекать, но после того, как она уйдет, больше воды не будет», — прокомментировали инцидент в Новосибирском филиале СГК.







По информации энергокомпании, аварию локализовали в 18:10.





Причина аварии и ущерб, который она принесла, пока неизвестны, но плитку должны восстановить в ближайшее время.







В прошлый раз плитку пришлось восстанавливать в конце июня — тогда её смыли потоки воды после сильного ливня.