Аллею около памятника Александру III затопило кипятком и окутало паром
Сегодня днём, около 16:30, прорвало трубу с горячей водой под аллеей в парке «Городское начало» около памятника Александру III.
По свидетельству очевидца, рядом с Михайловской набережной прорвало трубу и кипяток начал стекать по ступеням.
«Опять теплотрассу где-то прорвало, вода горячая пошла наверх и из колодца всё течёт. Плитка проваливается опять», — рассказал о произошедшем корреспонденту НГС очевидец аварии Алексей.
В «Сибирской генерирующей компании» рассказали, что на место выехали три аварийные бригады.
«Одна [бригада] работает непосредственно на месте, и две работают на течении подачи этой воды. Поэтому какое-то время вода будет стекать, но после того, как она уйдет, больше воды не будет», — прокомментировали инцидент в Новосибирском филиале СГК.
По информации энергокомпании, аварию локализовали в 18:10.
Причина аварии и ущерб, который она принесла, пока неизвестны, но плитку должны восстановить в ближайшее время.
В прошлый раз плитку пришлось восстанавливать в конце июня — тогда её смыли потоки воды после сильного ливня.
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Елизавета Милованова
Фото и видео предоставлены читателем НГС Алексеем