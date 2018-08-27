Таксистам запретили парковаться около аэропорта Толмачёво перед приездом Путина

Сотрудники ДПС оградили парковку перед новосибирским аэропортом Толмачёво накануне визита президента Владимира Путина — в центре парковки перед терминалом «А» 27 августа стоит автомобиль автоинспекторов.

Сейчас парковка разрешена только для официального такси аэропорта Толмачёво. Как рассказали корреспонденту НГС опрошенные на месте водители, ограждения и ленточки поставили ранним утром понедельника.


Ограждения появились утром понедельника
Ограждения появились утром понедельника


Сейчас парковка почти пустует. Сотрудники ДПС оставили часть карманов для таксистов аэропорта и личных автомобилей встречающих пассажиров. Также сюда могут заехать таксисты, которые подвозят клиентов к аэропорту.


Целый день парковка по большей части пустует — её подготовили перед ожидаемым визитом президента
Целый день парковка по большей части пустует — её подготовили перед ожидаемым визитом президента


По дороге от города Обь к аэропорту сейчас дежурят более десятка автомобилей полиции и ДПС.


Автомобили ДПС стоят от привокзальной площади аэропорта до города Обь
Автомобили ДПС стоят от привокзальной площади аэропорта до города Обь


Сотрудники полиции съезжаются к аэропорту
Сотрудники полиции съезжаются к аэропорту


Также корреспонденты НГС видели, как из Оби в сторону аэропорта выехал автомобиль кинологической службы. 


Ранее сообщалось, что Владимира Путина ждут во вторник, 28 августа, на форуме «Технопром».

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