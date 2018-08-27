Таксистам запретили парковаться около аэропорта Толмачёво перед приездом Путина
Сотрудники ДПС оградили парковку перед новосибирским аэропортом Толмачёво накануне визита президента Владимира Путина — в центре парковки перед терминалом «А» 27 августа стоит автомобиль автоинспекторов.
Сейчас парковка разрешена только для официального такси аэропорта Толмачёво. Как рассказали корреспонденту НГС опрошенные на месте водители, ограждения и ленточки поставили ранним утром понедельника.
Сейчас парковка почти пустует. Сотрудники ДПС оставили часть карманов для таксистов аэропорта и личных автомобилей встречающих пассажиров. Также сюда могут заехать таксисты, которые подвозят клиентов к аэропорту.
По дороге от города Обь к аэропорту сейчас дежурят более десятка автомобилей полиции и ДПС.
Также корреспонденты НГС видели, как из Оби в сторону аэропорта выехал автомобиль кинологической службы.
Ранее сообщалось, что Владимира Путина ждут во вторник, 28 августа, на форуме «Технопром».
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Дарья Януш
Фото Александра Ощепкова