Улицы Новосибирска затопило внезапной грозой

Ливень прошёлся по городу около 16:30, в это же время поднялся ветер и пошёл град. По данным синоптиков, дождь будет идти и завтра, но менее сильный.

Если вы стали очевидцем последствий сильного дождя, присылайте фото и видео в редакцию НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!



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Елизавета Милованова

Фото Густаво Зырянова