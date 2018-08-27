Улицы Новосибирска затопило внезапной грозой

Днём в понедельник, 27 августа, на Новосибирск обрушился проливной дождь с градом — в город пришел очередной циклон.


Дожди и грозы задержатся в Новосибирске в последнюю неделю календарного лета
Дожди и грозы задержатся в Новосибирске в последнюю неделю календарного лета


Ливень прошёлся по городу около 16:30, в это же время поднялся ветер и пошёл град. По данным синоптиков, дождь будет идти и завтра, но менее сильный.


Зонты от сильного ливня не спасали 
Зонты от сильного ливня не спасали 


Бушующую стихию на улице Добролюбова в Октябрьском районе заснял читатель НГС Дмитрий.


Видео снято из окна общежития аграрного университета


Однако синоптики обещают, что дожди придут в Новосибирск ненадолго — уже 30 августа в город вернется солнечная погода.

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