Улицы Новосибирска затопило внезапной грозой
Днём в понедельник, 27 августа, на Новосибирск обрушился проливной дождь с градом — в город пришел очередной циклон.
Ливень прошёлся по городу около 16:30, в это же время поднялся ветер и пошёл град. По данным синоптиков, дождь будет идти и завтра, но менее сильный.
Бушующую стихию на улице Добролюбова в Октябрьском районе заснял читатель НГС Дмитрий.
Однако синоптики обещают, что дожди придут в Новосибирск ненадолго — уже 30 августа в город вернется солнечная погода.
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Елизавета Милованова
Фото Густаво Зырянова