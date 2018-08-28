Путин пошёл в школу: президент пообщался с родителями учеников в Оби (онлайн-репортаж)

Самолёт Ту-214 из специального лётного отряда «Россия» приземлился в Новосибирске около полуночи

Поздно вечером 27 августа в Новосибирск во второй раз за год прибыл с визитом президент России Владимир Путин — НГС.НОВОСТИ следят за его поездкой в режиме онлайн.







В Новосибирске глава государства побывает в Экспоцентре, где посетит VI Международный форум и выставку технологического развития «Технопром-2018».





В этом году Путин уже приезжал в Новосибирск. В общей сложности это восьмой визит президента в наш город. В феврале он посетил Академгородок, где встретился с сибирскими учёными. В целом разговор был о том, что страна ждёт от учёных прорывных разработок, а взаимодействие науки и бизнеса должно стать ключевым условием развития. Во время встречи с президентом председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон обратил внимание на низкие зарплаты сибирских учёных, чем удивил Путина.







08:07

Наши корреспонденты передают, что уже сейчас на Станционной собралась глухая пробка. Сотрудники ГИБДД притаились в самых неожиданных местах.







Фото Анны Богдановой





Фото Анны Богдановой





Фото Ольги Бурлаковой





08:18

Первые весточки из Экспоцентра, куда президент должен прибыть на форум «Технопром-2018».







Там очень, нет, оооочень много полицейских.







Фото Ольги Бурлаковой





Фото Ольги Бурлаковой





08:23

Летний визит «высокопоставленной делегации» стал причиной изменения программы мероприятий новосибирского форума «Технопром». В этот раз приезд Путина связывают с предстоящими выборами губернатора и ждут его заявлений по пенсионной реформе. Ждут его в Экспоцентре на форуме «Технопром». Его участники уже морально готовы показывать свои разработки, например, представители НГТУ изготовили нейтрализатор храпа.







08:35

С парковки перед Экспоцентром убрали все машины. Всех, кто приезжает, отправляют парковаться к торцу здания.







Фото Ольги Бурлаковой





Фото Ольги Бурлаковой





08:45

Точный маршрут Путина по традиции держат в секрете, но бдительные новосибирцы всегда замечают, как меняется город, в который «Едут!». Перед прошлым приездом Путина, например, споттеры не упустили из виду президентский вертолёт на площадке у ДК «Юность». Кстати, в итоге их было несколько, и в одном из них действительно оказался президент.







08:58

Наши корреспонденты передают, что президент первым делом заедет в среднюю общеобразовательную школу № 2 в городе Обь. Сейчас вокруг здания школы дежурят сотрудники ГИБДД.





Фото Ольги Бурлаковой





«У школы всё оцеплено, по периметру стоит несколько экипажей. У школы стоит охрана, машины не пускают. На парковке у здания никого нет. Парковка в идеальном состоянии, с новым асфальтом. Пустота, как будто все вымерли. Подъезжают какие-то люди в камуфляже», — передают наши корреспонденты с места.





Фото Анны Богдановой





Фото Ольги Бурлаковой





09:10

Только что к зданию средней школы № 2 в городе Обь приехал заказной автобус с правительством Новосибирской области.







Фото Анны Богдановой





09:15

Со стороны Станционной уже точно всё готово к приезду Путина — на обочинах скосили траву и убрали кустарники. Правда, дорожники утверждают, что так делают каждый год. Была бы зима — убрали бы снег. Перед прошлым визитом дороги в Советском районе выскребли до асфальта.







В самом здании Экспоцентра пока тихо. По наблюдениям наших корреспондентов, некоторые стенды стоят пустыми.







Фото Дарьи Януш





Фото Дарьи Януш





Фото Александра Ощепкова





09:22

Первые кадры из здания школы, куда вот-вот должен приехать Владимир Путин. Наши корреспонденты сообщают, что в школе «немного пахнет ремонтом», а директор показывает журналистам кабинеты.







Видео Анны Богдановой





09:27

Директор школы Марина Ващенко дала журналистам короткое интервью о школе. Говорит, что президент обязательно зайдёт в кабинет химии.





Видео Анны Богдановой





09:35

Журналистам устроили экскурсию по школе. Наши внимательные корреспонденты заметили, что на каждом этаже стоят охранники, которые контролируют, не отбился ли кто-то от группы.





Фото Ольги Бурлаковой





Фото Ольги Бурлаковой





Фото Ольги Бурлаковой





Фото Ольги Бурлаковой





Фото Ольги Бурлаковой





09:40

А вот в этом кабинете должна состояться встреча с Владимиром Путиным.





Фото Анны Богдановой





Фото Анны Богдановой





Фото Анны Богдановой





09:56

Для встречи с Владимиром Путиным в школу пришли родители. На видео председатель совета школы Эдуард Куразин общается с журналистами.







Видео Анны Богдановой





10:05

В Экспоцентре все приготовились к пленарному заседанию «Наука как индустрия. Повестка 2024». По официальной программе оно должно начаться в 10:30. Первые кадры от нашего фотографа.





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





10:09

Владимир Путин в обскую школу ещё не приехал. Но служащие областного правительства проводят время в ожидании с пользой — читают книги, которые стоят на полках в кабинете.





Фото Анны Богдановой





10:16

Наши корреспонденты сообщили, что всех журналистов вывели из комнаты встреч. Сейчас там остались родители, директор и безопасники. Похоже, проводится инструктаж.





10:29

Президентские кортежи — это наглухо тонированные автомобили. А представить, как там внутри, можно по фото салона модели Senat, которые недавно опубликовала компания Аurusmotors — производитель серии машин Aurus для кортежа президента. Правда, президент ездит на удлинённой версии этой машины.







10:35

Родители репетируют обращение к президенту.







Видео Анны Богдановой





10:40

У стен школы президента караулят местные жители. Наш корреспондент переговорил с кутающимися в куртки людьми, чтобы узнать, о чём бы они поговорили с Владимиром Путиным.







Видео Анны Богдановой













10:51

По подсчётам наших корреспондентов у здания школы собралось несколько десятков человек. Все ждут прибытия президента, несмотря на дождливую погоду.







Фото Ольги Бурлаковой





10:57

Новосибирский споттер Павел Осокин заметил из окон своей квартиры президентский вертолёт, пролетающий над городом.





Фото Павла Осокина





Фото Павла Осокина





11:02

Телеграм-канал «Пул N3» сообщает, что президент прибыл на «Технопром».





Скриншот видео с телеграм-канала «Пул N3»





11:10

Наши корреспонденты ведут стрим из Экспоцентра, где сейчас выступает Владимир Путин.











11:14

«Отмечу, что в её экспозиции очень интересные и перспективные проекты в самых разных областях. Надеюсь, что благодаря этому форуму <...> они получат необходимую поддержку и дальнейшее развитие. По сути, от передовых технологий и их эффективной разработки зависит жизнеспособность целых государств. Позиций государств в мире — особенно таких, как наше», — сообщил Владимир Путин во время пленарного заседания.





11:16

Исчерпание ресурсов, болезни, экология — вот список проблем, которые, по мнению Путина, стоит решать учёным.







Фото Александра Ощепкова





11:17

Новосибирский Академгородок должен стать флагманом российской науки, заявил президент. «Собственно, он таким флагманом и является», — заявил Путин.







11:18

Путин анонсировал первое публичное обсуждение Академгородка 2.0. Президент сказал, что одной из главных целей проекта «должно быть создание новых высокотехнологичных конкурентоспособных производств, ориентированных на экспорт».







Фото Александра Ощепкова





Одним из ключевых моментов в развитии Академгородка должно стать развитие новых, высокотехнологичных, конкурентноспособных производств, в том числе направленных и на экспорт, говорит гарант.





11:19

Президент покинул пленарное заседание под бурные аплодисменты слушателей.





11:22

А так Владимир Путин выглядел на сцене после своего выступления. Судя по всему, на «Технопроме» ему нравится.





Фото Александра Ощепкова





11:25

Президент дал автограф белорусскому самбисту, который пришёл на «Технопром» с портретом Путина.





Фото Александра Ощепкова





«Я в прошлом белорусский самбист, дзюдоист, служил в спецвойсках Белоруссии. Мне сказали передать привет от белорусских самбистов, и он обязательно отреагирует, для меня это честь огромная», — похвастался генеральный директор «МТЗ Сибирь» Дмитрий Белайц.





11:27

У школы № 2 в городе Оби стало заметно больше людей. Все ждут приезда президента, который только что выступил на пленарном заседании «Технопрома».





Фото Анны Богдановой





Фото Анны Богдановой





11:37

Людей, караулящих у школы, попросили отойти подальше. Отодвинули ожидающих кортежа за знак, передаёт наш корреспондент.





Видео Анны Богдановой





11:42

Около Экспоцентра взлетает вертолёт, сообщают читатели НГС с «Технопрома». Путина давно ждут в Оби.





11:49

Только что кортеж президента приехал в город Обь, к средней школе № 2 , передают наши корреспонденты с места.





Видео Анны Богдановой





11:50

У здания школы очень тихо. Полицейские спокойные. Много людей с детьми, некоторые пришли с собаками.





11:54

На «Технопроме» Владимир Путин подошёл к стенду с разработками резидента Академпарка Angioline.





Фото Александра Ощепкова





«Задержался [возле стенда] минуты на три, общался с ним наш генеральный директор Кудряшов Андрей Николаевич. Наша компания производит коронарные стенты и медицинские приборы», — рассказала представитель Angioline Олеся Изместьева.





Президенту показали стимулятор сердечных сокращений — он имитирует сердечные сокращения человека, но с большей частотой. Такие испытания помогают определить срок службы имплантата.





12:04

Кортеж остановился у входа в школу. Многие люди надеются, что президент выйдет к ним для разговора, передаёт наш корреспондент.







Фото Анны Богдановой





12:12

У здания школы рядом с местными жителями стоит Сергей Штельмах — начальник областного управления ГИБДД.



Фото Анны Богдановой





12:26

Выйдя из здания школы, президент отправился к людям, которые ждали его с самого утра. В этот же момент выглянуло солнце, передаёт наш корреспондент с места. «Люди были счастливы», — сообщает корреспондент НГС из Оби.







Видео Анны Богдановой





12:29

Дольше всех с Путиным удалось поговорить директору Института ядерной физики СО РАН — учёный доложил президенту, что было сделано по приоритетным проектам с прошлой встречи в феврале. Тогда физики попросили президента помочь с созданием в Академгородке синхротрона.





«Проход был достаточно быстрый, очень сжатый. Я в основном доложил результаты той работы, которую мы с февраля этого года проделали по его поручению по созданию синхротронов в Курчатовском институте в Протвино, в Институте физики высоких энергий, который является подразделением Курчатовского института, и у нас в Новосибирске», — рассказал Логачёв.





Директору ИЯФ Павлу Логачёву удалось коротко поговорить с Владимиром Путиным. Фото Александра Ощепкова





«На сегодняшний день фактически готовы физические проекты этих машин, готово технико-экономическое обоснование и документы, необходимые для начала финансирования. Мы готовы приступить к техническому проектированию систем и их изготовлению. [НГС: Остался ли президент доволен?] Да, всё идёт по плану, как было запланировано в той карте, которая сразу после его поручений сформировалась. Поскольку времени больше особо не было, я сказал, что здесь также представлены проекты, за которые я персонально отвечаю. Прежде всего это флагманский проект «Супер С-тау фабрика». Я ему сказал, что проект находится в стадии готовности, и я готов ему доложить, когда это будет возможно», — рассказал Павел Логачёв.





12:30

Кортеж президента уехал от школы № 2 в городе Оби. «Охрана президента была корректна», — передаёт корреспондент НГС с места событий.





Видео Анны Богдановой





12:45

В прошлый визит Путина в Новосибирск жителей Академгородка попросили не подходить к окнам. Кроме того, никого не пускали на крышу и закрыли все подвалы.





12:50

Специально для тех, у кого нет времени смотреть видео выступления Путина на «Технопроме», мы сделали стенограмму его речи перед учёными, бизнесменами и чиновниками (спойлер: Академгородку пообещали денег).





13:15

Только что Владимир Путин отправился в аэропорт Толмачёво, откуда на самолёте Ту-214 из специального лётного отряда «Россия» вылетел из Новосибирска в сторону Омска.







Фото Александра Ощепкова









13:17

На этом мы завершаем нашу трансляцию. Спасибо, что были с нами!





