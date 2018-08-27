Режиссёр из Москвы начала съёмки фильма о девочке, которая потерялась в Институте ядерной физики

В Академгородке начали снимать научно-популярный фильм про институт ядерной физики и коллайдер

В Институте ядерной физики в новосибирском Академгородке начались съёмки научно-популярного фильма «Скрытое очарование» — в нём рассказывается о коллайдере от лица девочки, затерявшейся в коридорах научного заведения. О проекте НГС рассказал научный консультант фильма Вячеслав Каминский.







«В Институте ядерной физики прямо сейчас работают два коллайдера и строится третий. <…> [Название фильма] "Скрытое очарование" идёт от частиц со скрытым очарованием. Они так и называются. <…> Это реально существующий термин в ядерной физике. Мы простыми словами пытаемся объяснить сложные концепции: как работает коллайдер, как мы получаем эти частицы и как мы приближаемся к постройке грандиозного проекта — супер чарм-тау фабрика. Это будет сверхпроизводительный коллайдер, который в 100 раз будет мощнее существующего», — рассказал старший научный сотрудник ИЯФа, кандидат физико-математических наук Вячеслав Каминский.







По словам Каминского, повествование в фильме будет вестись от лица девочки Алисы, которая заблудилась в Институте ядерной физики и знакомится там с интересными и страшными вещами.







Режиссёром и сценаристом «Скрытого очарования» выступила московский режиссёр Татьяна Дрожжова, она учится во ВГИКе и имеет степень кандидата физико-математических наук. В главных ролях снялись актёр театра «Старый дом» Владимир Казанцев и юная новосибирская актриса Кристина Фогель. Также в съёмках принимают участие непрофессиональные актёры и сотрудники института. Завтра в ИЯФе будет проходить съёмка эпизода с экскурсией, на которую авторы проекта набирают массовку.







В Новосибирске часто снимают кино — как короткометражное, так и полный метр. В начале лета, например, сняли детский художественный фильм про пришельцев из будущего с актёром сериалов «След» и «Глухарь».