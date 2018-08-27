«У нас у самих дома пять кошек»: семейная пара открыла в центре Новосибирска новое котокафе

Самый большой белый кот в котокафе очень осмотрителен — не даётся в руки
Самый большой белый кот в котокафе очень осмотрителен — не даётся в руки

Накануне, 26 августа, в Новосибирске открылось новое котокафе «Котики» — сейчас посетители могут пообщаться с 7 кошками.


«Мы с женой очень любим кошек, у нас у самих дома 5 кошек, — идея была давно, собирали возможности, как они появились, мы решили попробовать. Вчера было открытие, мы находимся на Октябрьской, 34. У нас есть два зала, первый зал, в котором находится зона для того, чтобы пить чай, кофе, что-то покушать, второй зал — это для настольных игр, там люди могут расслабляться, отдыхать, гладить котов. У нас более 25 настольных игр, могут рисовать, раскрашивать раскраски. Работаем по принципу антикафе — гости платят за время», — рассказал корреспонденту НГС основатель котокафе Константин Зинковский.


Сейчас в котокафе 7 кошек — все они привиты, здоровы и стерилизованы, их привезли с базы реабилитации животных в Кольцово. Все кошки нуждаются в новых хозяевах


«Одна из главных основополагающих вещей для котокафе — это пристройство кошек, в прошлом бездомных», — подчеркнул Константин.


В основном с базы реабилитации в котокафе передали социализированных общительных кошек, которые не боятся людей. 


«Но у кошек бывают разные характеры, кто-то сразу готов со всеми общаться, на руки идёт, кто-то не очень, к кому-то нужен поход. Четверо у нас кошек очень активных, которые любят с людьми общаться, — [вчера] кто-то сидел на руках, кто-то играл с радостью. У нас есть один большой-пребольшой белый кот — он не ручной, ходил, сидел, посматривал», — отметил Константин.


Для животных есть специальная комната, где можно спрятаться от посетителей.


«Мы называем это "котейная", они могут туда уйти и там отдыхать. Если кошка захочет — она может спокойно уйти, это не как контактный зоопарк, у нас запрещено кошек будить, пересаживать с места на место. Если кот захотел спать — он лежит и спит, его трогать не надо. Кто-то хочет играть — вот с ним, пожалуйста, можно и нужно играть», — добавил основатель котокафе.


Для кошек в котокафе есть разнообразные места, в которых можно посидеть
Для кошек в котокафе есть разнообразные места, в которых можно посидеть


С кошками не позволяют делать ничего против их воли
С кошками не позволяют делать ничего против их воли


Стоимость часа в котокафе начинается от 200 рублей, оно работает с 11 до 22 часов
Стоимость часа в котокафе начинается от 200 рублей, оно работает с 11 до 22 часов


Также в «Котиках» есть чемоданы, в которых любят лежать кошки
Также в «Котиках» есть чемоданы, в которых любят лежать кошки


Котокафе работает с 11 до 22 часов
Котокафе работает с 11 до 22 часов


Любого из понравившихся котов можно забрать домой. Но перед этим Константин с женой проведут собеседование с потенциальным хозяином
Любого из понравившихся котов можно забрать домой. Но перед этим Константин с женой проведут собеседование с потенциальным хозяином


В Новосибирске уже работает сеть котокафе Murchim — два филиала: один на Коммунистической, другой в Академгородке. Первое котокафе в центре открылось в 2016 году. Кроме того, в Новосибирске есть и пёсокафе Dog house.

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