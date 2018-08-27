В Новосибирске исчезнут все точки столичной сети кофеен

Новосибирские кофейни «Правда кофе», открытые по франшизе, будут переименованы в Siberian Story. Местные предприниматели решили работать под собственной маркой.


Интерьер кофейни на Красном проспекте, 11 ещё хранит остатки прежнего оформления 
Интерьер кофейни на Красном проспекте, 11 ещё хранит остатки прежнего оформления 


Сеть кофеен «Правда кофе» вскоре исчезнет с карты Новосибирска — все заведения под этим названием будут переименованы в Siberian Story, рассказала корреспонденту НГС руководитель отдела маркетинга компании «Кофейная история» Ольга Банникова. По её словам, новые вывески уже появились на трёх заведениях. Завтра название сменит и заведение в ТЦ «Амстердам» на улице Геодезической — это была первая точка «Правды кофе» в Новосибирске.


Желание сменить название представитель компании объяснила стремлением придать заведениям сибирский колорит. Так, в меню вскоре должны появиться напитки на сибирских травах.


Корреспондент НГС побывал в самой большой кофейне сети на Красном проспекте, 11, которая уже работает под новым именем, и обнаружил здесь заведение с весьма аскетическим дизайном. Большая часть посадочных мест приходится на две длинные деревянные лавки без подушек. Рисунки же и надписи на колоннах и вовсе остались заведению в наследство от работавшей здесь ранее кофейни Traveler's Coffee.


В заведении доминирует такой необычный для современных кофеен формат посадочных мест, как деревянная скамейка 
В заведении доминирует такой необычный для современных кофеен формат посадочных мест, как деревянная скамейка 


Цены на напитки в заведении начинаются с 50 рублей за эспрессо, капучино стоит 100 рублей, а самые дорогие кофейные позиции — по 200 рублей.


На Красном проспекте помимо кофейни организован также тренинг-центр
На Красном проспекте помимо кофейни организован также тренинг-центр


Сеть «Правда кофе» создана в 2016 году в Москве. В декабре того же года первая кофейня сети открылась в Новосибирске. С тех пор, впрочем, московскому владельцу бренда не удалось заполучить новых партнёров в других городах — все 50 с лишним точек сети сейчас работают в основном в Москве и Подмосковье. На сайте «Правды кофе» по-прежнему значатся все 5 кофеен, которые работали здесь ещё недавно. 


Ребрендинг, который вызван отказом от работы под прежней маркой — явление нечастое. Так, в марте этого года несколько кофеен сети Traveler's Coffee сменили вывески на Discovery Coffee, поскольку их владельцы не смогли в суде доказать свои права на пользование этим брендом. Самым громким же случаем отказа от известной марки, можно считать переименование магазинов сети «Пятёрочка» в «Универсамы удачных покупок».

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