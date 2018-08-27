В Новосибирске исчезнут все точки столичной сети кофеен

Новосибирские кофейни «Правда кофе», открытые по франшизе, будут переименованы в Siberian Story. Местные предприниматели решили работать под собственной маркой.







Интерьер кофейни на Красном проспекте, 11 ещё хранит остатки прежнего оформления





Сеть кофеен «Правда кофе» вскоре исчезнет с карты Новосибирска — все заведения под этим названием будут переименованы в Siberian Story, рассказала корреспонденту НГС руководитель отдела маркетинга компании «Кофейная история» Ольга Банникова. По её словам, новые вывески уже появились на трёх заведениях. Завтра название сменит и заведение в ТЦ «Амстердам» на улице Геодезической — это была первая точка «Правды кофе» в Новосибирске.







Желание сменить название представитель компании объяснила стремлением придать заведениям сибирский колорит. Так, в меню вскоре должны появиться напитки на сибирских травах.







Корреспондент НГС побывал в самой большой кофейне сети на Красном проспекте, 11, которая уже работает под новым именем, и обнаружил здесь заведение с весьма аскетическим дизайном. Большая часть посадочных мест приходится на две длинные деревянные лавки без подушек. Рисунки же и надписи на колоннах и вовсе остались заведению в наследство от работавшей здесь ранее кофейни Traveler's Coffee.







В заведении доминирует такой необычный для современных кофеен формат посадочных мест, как деревянная скамейка





Цены на напитки в заведении начинаются с 50 рублей за эспрессо, капучино стоит 100 рублей, а самые дорогие кофейные позиции — по 200 рублей.







На Красном проспекте помимо кофейни организован также тренинг-центр





Сеть «Правда кофе» создана в 2016 году в Москве. В декабре того же года первая кофейня сети открылась в Новосибирске. С тех пор, впрочем, московскому владельцу бренда не удалось заполучить новых партнёров в других городах — все 50 с лишним точек сети сейчас работают в основном в Москве и Подмосковье. На сайте «Правды кофе» по-прежнему значатся все 5 кофеен, которые работали здесь ещё недавно.







Ребрендинг, который вызван отказом от работы под прежней маркой — явление нечастое. Так, в марте этого года несколько кофеен сети Traveler's Coffee сменили вывески на Discovery Coffee, поскольку их владельцы не смогли в суде доказать свои права на пользование этим брендом. Самым громким же случаем отказа от известной марки, можно считать переименование магазинов сети «Пятёрочка» в «Универсамы удачных покупок».

