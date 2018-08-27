Президентский самолёт сел в Толмачёво
Сегодня поздно вечером в Новосибирск прилетел самолёт специального лётного отряда «Россия», который перевозит первых лиц государства — президента России Владимира Путина ждут на форуме «Технопром-2018», который проходит в Экспоцентре.
Самолёт Ту-214 из специального лётного отряда «Россия» приземлился в Новосибирске в 23:48, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.com. Самолёт прибыл из Кемерово — там Путин провёл встречу с врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилёвым.
О том, как готовился к визиту президента Новосибирск в феврале, читайте в репортаже НГС.НОВОСТИ. Тогда полиция обходила квартиры в Академгородке, окна которых выходят на главные магистрали, и просила жильцов по возможности оставаться дома и не смотреть в окна. Кроме того, в городе сняли плакаты с откровенными изображениями, заменив их на более скромные. Улицы и дворы Академгородка почистили от снега — на уборку сюда перебросили технику из других районов Новосибирска.
Читайте также:
Золотой трактор, намордник для храпунов и новый Академ: что покажут Путину на «Технопроме»
НГС побывал на выставке накануне — и нашёл там интересные экспонаты и желающих продаться Китаю.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — его лично ведёт наш главный редактор, отбирая туда самые важные новости со своими комментариями.
Александр Сильченко
Фото Михаила Климентьева, РИА Новости (1)