Президентский самолёт сел в Толмачёво

Владимир Путин 28 августа посетит выставку «Технопром-2018»

Сегодня поздно вечером в Новосибирск прилетел самолёт специального лётного отряда «Россия», который перевозит первых лиц государства — президента России Владимира Путина ждут на форуме «Технопром-2018», который проходит в Экспоцентре.





Самолёт Ту-214 из специального лётного отряда «Россия» приземлился в Новосибирске в 23:48, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.com. Самолёт прибыл из Кемерово — там Путин провёл встречу с врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилёвым.





О том, как готовился к визиту президента Новосибирск в феврале, читайте в репортаже НГС.НОВОСТИ. Тогда полиция обходила квартиры в Академгородке, окна которых выходят на главные магистрали, и просила жильцов по возможности оставаться дома и не смотреть в окна. Кроме того, в городе сняли плакаты с откровенными изображениями, заменив их на более скромные. Улицы и дворы Академгородка почистили от снега — на уборку сюда перебросили технику из других районов Новосибирска.





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НГС побывал на выставке накануне — и нашёл там интересные экспонаты и желающих продаться Китаю.

