Новосибирский депутат и чемпион отметил свадьбу в новой филармонии

На своей свадьбе Евгений Подгорный исполнил песню. Скриншот facebook.com/ilyas.xalilov

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области и олимпийский чемпион Евгений Подгорный отметил свою свадьбу в концертном зале имени Арнольда Каца — в этот день филармония была закрыта для посетителей.





На этой неделе в редакцию НГС обратилась читательница и, попросив об анонимности, рассказала, что 18 августа стала очевидицей мероприятия в зале имени А.М. Каца на Красном проспекте, 18/1. В женихе она узнала Евгения Подгорного и выразила недоумение по поводу выбора места для свадьбы — в этот день девушка решила сводить подругу из другого города в филармонию, но дальше касс их не пустили.





«Мы хотели сходить на концерт, если бы в этот день был. [Мы пришли] приблизительно в полпятого вечера, мы там ещё пофотографировались — ну где-то до полседьмого-семи мы там были. Всё это время приезжали гости. Заходили внутрь. Потом мы зашли спросить про концерт, нам сказали, что это закрытое мероприятие, и мы, собственно, ушли. Гости внутри все были, они периодически выходили на крыльцо курить», — рассказала корреспонденту очевидица.





Девушка пояснила, что заметила внутри здания концертного зала изображение молодожёнов.





Читательница НГС успела сделать фото на входе





Также девушка сняла на видео гостей мероприятия на крыльце здания.









В своём письме в редакцию НГС девушка также подчеркнула, что продублировала своё обращение к областным властям. Филармония — областное учреждение культуры и курируется минкультом Новосибирской области.





«Несколько лет назад с концертами в этот зал филармонии приезжали такие звёзды, народные артисты, как Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, и общественность возмутилась. Мол, как это так, в храме культуры можно проводить такие концерты. Это недопустимо. Это ужасно! И приглашать звёзд перестали. А свадьбы наших доблестных депутатов, значит, можно? Гулянья допускаются. Неужели филармония превращается в ресторан?» — написала читательница.





В афише на сайте филармонии есть только одно мероприятие на 18 августа — концерт «Средиземноморский круиз», но он проходил в камерном зале в Доме Ленина на Красном проспекте, 32.





Сам Евгений Подгорный отказался комментировать НГС выбор места для проведения свадьбы.







Тем не менее видео с его свадьбы есть в открытом доступе в соцсетях. На одном из роликов Евгений Подгорный исполняет песню для невесты. Праздник проходит в фойе здания концертного зала.









«Филармония является автономным учреждением культуры, и в соответствии с федеральным законодательством об автономных учреждениях вопросы проведении мероприятий относятся к компетенции руководства учреждения», — пояснила корреспонденту пресс-секретарь министерства культуры Новосибирской области Анна Лобанова.





Директор Новосибирской филармонии Бейбит Мухамедин не смог прокомментировать ситуацию на протяжении нескольких дней. НГС отправил письменный запрос на его имя с просьбой уточнить, на каких условиях прошла свадьба и можно ли организовать такое торжество в концертном зале филармонии любому жителю города.





Для Евгения Подгорного это была не первая свадьба, впервые он женился летом 2001 года — об этой свадьбе он рассказывал НГС в 2016 году. «У нас все было просто. В 2001 году в феврале я был в Москве на сборах и на один день сбежал. Прилетел в Новосибирск и повел Олесю Михайловну в ресторан, сделал предложение и на следующий день улетел, поженились мы уже летом. До этого долго были вместе, но все равно в какой-то степени для нее это было неожиданным, потому что я резко прилетел и всё оперативно произошло», — вспоминал тогда Евгений Подгорный.