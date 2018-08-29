Новосибирский депутат и чемпион отметил свадьбу в новой филармонии

На своей свадьбе Евгений Подгорный исполнил песню. Скриншот facebook.com/ilyas.xalilov
На своей свадьбе Евгений Подгорный исполнил песню. Скриншот facebook.com/ilyas.xalilov

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области и олимпийский чемпион Евгений Подгорный отметил свою свадьбу в концертном зале имени Арнольда Каца — в этот день филармония была закрыта для посетителей.


На этой неделе в редакцию НГС обратилась читательница и, попросив об анонимности, рассказала, что 18 августа стала очевидицей мероприятия в зале имени А.М. Каца на Красном проспекте, 18/1. В женихе она узнала Евгения Подгорного и выразила недоумение по поводу выбора места для свадьбы — в этот день девушка решила сводить подругу из другого города в филармонию, но дальше касс их не пустили.


«Мы хотели сходить на концерт, если бы в этот день был. [Мы пришли] приблизительно в полпятого вечера, мы там ещё пофотографировались — ну где-то до полседьмого-семи мы там были. Всё это время приезжали гости. Заходили внутрь. Потом мы зашли спросить про концерт, нам сказали, что это закрытое мероприятие, и мы, собственно, ушли. Гости внутри все были, они периодически выходили на крыльцо курить», — рассказала корреспонденту очевидица.


Девушка пояснила, что заметила внутри здания концертного зала изображение молодожёнов.


Читательница НГС успела сделать фото на входе
Читательница НГС успела сделать фото на входе


Также девушка сняла на видео гостей мероприятия на крыльце здания.



В своём письме в редакцию НГС девушка также подчеркнула, что продублировала своё обращение к областным властям. Филармония — областное учреждение культуры и курируется минкультом Новосибирской области. 


«Несколько лет назад с концертами в этот зал филармонии приезжали такие звёзды, народные артисты, как Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, и общественность возмутилась. Мол, как это так, в храме культуры можно проводить такие концерты. Это недопустимо. Это ужасно! И приглашать звёзд перестали. А свадьбы наших доблестных депутатов, значит, можно? Гулянья допускаются. Неужели филармония превращается в ресторан?» — написала читательница.


В афише на сайте филармонии есть только одно мероприятие на 18 августа — концерт «Средиземноморский круиз», но он проходил в камерном зале в Доме Ленина на Красном проспекте, 32. 


Сам Евгений Подгорный отказался комментировать НГС выбор места для проведения свадьбы.


Тем не менее видео с его свадьбы есть в открытом доступе в соцсетях. На одном из роликов Евгений Подгорный исполняет песню для невесты. Праздник проходит в фойе здания концертного зала. 



«Филармония является автономным учреждением культуры, и в соответствии с федеральным законодательством об автономных учреждениях вопросы проведении мероприятий относятся к компетенции руководства учреждения», — пояснила корреспонденту пресс-секретарь министерства культуры Новосибирской области Анна Лобанова.


Директор Новосибирской филармонии Бейбит Мухамедин не смог прокомментировать ситуацию на протяжении нескольких дней. НГС отправил письменный запрос на его имя с просьбой уточнить, на каких условиях прошла свадьба и можно ли организовать такое торжество в концертном зале филармонии любому жителю города. 


Для Евгения Подгорного это была не первая свадьба, впервые он женился летом 2001 года — об этой свадьбе он рассказывал НГС в 2016 году. «У нас все было просто. В 2001 году в феврале я был в Москве на сборах и на один день сбежал. Прилетел в Новосибирск и повел Олесю Михайловну в ресторан, сделал предложение и на следующий день улетел, поженились мы уже летом. До этого долго были вместе, но все равно в какой-то степени для нее это было неожиданным, потому что я резко прилетел и всё оперативно произошло», — вспоминал тогда Евгений Подгорный.

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