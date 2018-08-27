Новосибирца приговорили к 9 годам строгого режима за убийство в Нарымском сквере

Убийство произошло в ночь на 7 февраля в Нарымском сквере

В Новосибирске завершился суд над 35-летним Павлом Швыдким, который несколько месяцев назад зарезал знакомого в Нарымском сквере.







«Суд с учётом правовой позиции государственного обвинителя признал Швыдкого виновным в совершении умышленного причинения смерти потерпевшему и назначил ему наказание в виде 9 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.







Как рассказывали ранее корреспонденту НГС в прокуратуре Железнодорожного района, в ночь на 7 февраля двое новосибирцев встретились в Нарымском сквере. Во время беседы один из них набросился на своего знакомого и убил его 52 ударами ножа. «Удары были нанесены в шею, в грудь, голову, верхнюю часть туловища», — пояснял заместитель прокурора района Николай Папантонопуло.







Как уточнила помощник прокурора Железнодорожного района, гособвинитель по уголовному делу Ася Овчинникова, Павел Швыдкий решился на убийство после того, как собеседник нецензурно его обругал. При этом в материалах уголовного дела содержатся противоречивые сведения о том, из-за чего же поссорились мужчины. По одной из версий, Швыдкий задолжал оппоненту деньги – об этом следователям рассказывал брат осуждённого. Сам же он во время расследования дела настаивал на том, что оппонент ненавидел его за вмешательство в личную жизнь: когда-то Швыдкий вместе с женой прятал от потерпевшего его обиженную подругу.





После убийства мужчина сбежал, переоделся и сжёг одежду на территории Заельцовского парка, рассказывал ранее Николай Папантонопуло. По его словам, нож следователи так и не нашли.





В областной полиции сообщали, что труп в Нарымском сквере утром увидели прохожие. Павла Швыдкого задержали спустя двое суток. В итоге он пошёл под суд за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ).





Сегодня, 27 августа, Железнодорожный районный суд Новосибирска признал 35-летнего мужчину виновным и приговорил его к реальному лишению свободы. Павел Швыдкий получил на три месяца меньше, чем требовало гособвинение.







«Я просила 10 лет лишения свободы. Почему? Потому что у него явка с повинной. А явка с повинной, соответственно, это 2/3 максимального [срока по статье обвинения]», — пояснила Ася Овчинникова.





По словам гособвинителя, свою вину осуждённый признал лишь частично. Он не отрицает, что бил оппонента ножом, но настаивает на том, что это была оборона. Также Павел Швыдкий объяснил, что носил с собой нож, чтобы резать им изоленту.





Приговор в законную силу не вступил.