В Новосибирске снизился уровень Оби — плавать ещё можно

Падение уровня воды характерно для конца лета

Специалисты объяснили, из-за чего произошло падение уровня воды в Оби в Новосибирске — по их словам, это характерное явление для конца лета.





Накануне новосибирские спасатели предупредили о падении уровня воды в Оби и возможных авариях на акватории. Так, недавно стало известно, что катер сел на камни: три человека вылетели за борт, один мужчина погиб.





Как рассказал корреспонденту НГС руководитель Верхне-Обского бассейнового водного управления Василий Борисенко, падение уровня воды в Оби происходит ежегодно.





«Это обусловлено временным периодом года. Наступила летне-осенняя межень: притоки снижаются, поэтому мы сейчас работаем в <…> транзитном режиме. То есть сколько приходит в водохранилище, столько и сбрасывается. Это обусловлено сезонным характером. <…> Ситуация может измениться только при наличии обильных осадков в верховьях Оби. Если таковых до конца года не будет, то только в следующем году в половодный период», — рассказал корреспонденту НГС руководитель Верхне-Обского БВУ Василий Борисенко.





По словам Василия Борисенко, навигация по Оби должна продлиться на протяжении всего сентября.





«Ситуация абсолютно в пределах нормы, она ежегодно такова. Возможны увеличения уровней, которые обуславливаются осенними осадками. Водохранилище полностью наполнено, мы транзитируем всё, что приходит. Если приток вырастет, то мы попросту будем осуществлять пропуски в больших объёмах. <…> Динамика изменений обуславливается только осенними осадками», — добавил руководитель Верхне-Обского БВУ.