Школы Новосибирска примут рекордное количество учеников — детей везут из области и других регионов

Новосибирские школы примут почти 180 тысяч детей
Новосибирские школы примут почти 180 тысяч детей

Школы Новосибирска подготовили к новому учебному году — через неделю на учёбу пойдёт 178 тысяч школьников.


1 сентября в Новосибирске заработает 212 школ, которые примут рекордные 178 тысяч учеников — в прошлом году 1 сентября пошли учиться 169 тысяч. Как рассказал сегодня начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев, это число растёт с каждым годом, в первую очередь из-за новых жителей Новосибирска. 


«Мы сегодня видим рост первоклассников. Если в прошлом году количество первоклассников составляло до 20 тысяч детей, то мы сегодня ориентируемся на цифру 21 тысяча. Увеличение количество детей в школах, детских садах датой 1 сентября не ограничивается. Наступает третье сентября, в город по-прежнему приезжает достаточно большое количество людей. Конечно, это за счёт тех миграционных процессов, которые происходят и внутри области, и за счёт прибытия в город людей из других регионов», — пояснил Рамиль Ахметгареев.


В мэрии добавили, что 151 школа в Новосибирске продолжит работать в две смены. Проблему с переполнением решают не только за счёт строительства новых школ, но и за счёт оптимизации. Например, из гимназии № 15 в Дзержинском районе недавно выселили городской центр информатизации, который занимал целое крыло, — учреждение переехало в другое место. 


Среди новых школ, которые должны открыть до конца этого года, — пристройка к школе № 183 на Затулинке, № 82 в Дзержинском районе, № 214 в микрорайоне «Весенний», № 215 в Ленинском районе, а также коррекционная школа № 37 в Железнодорожном районе для слабослышащих детей. 


По словам Рамиля Ахметгареева, все школы и детские сады отремонтировали к новому учебному году и оснастили системами видеонаблюдения. 


Уже в эти выходные в школах города пройдут праздничные линейки, но первые занятия почти во всех школах начнутся позже

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