Школы Новосибирска примут рекордное количество учеников — детей везут из области и других регионов
Школы Новосибирска подготовили к новому учебному году — через неделю на учёбу пойдёт 178 тысяч школьников.
1 сентября в Новосибирске заработает 212 школ, которые примут рекордные 178 тысяч учеников — в прошлом году 1 сентября пошли учиться 169 тысяч. Как рассказал сегодня начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев, это число растёт с каждым годом, в первую очередь из-за новых жителей Новосибирска.
«Мы сегодня видим рост первоклассников. Если в прошлом году количество первоклассников составляло до 20 тысяч детей, то мы сегодня ориентируемся на цифру 21 тысяча. Увеличение количество детей в школах, детских садах датой 1 сентября не ограничивается. Наступает третье сентября, в город по-прежнему приезжает достаточно большое количество людей. Конечно, это за счёт тех миграционных процессов, которые происходят и внутри области, и за счёт прибытия в город людей из других регионов», — пояснил Рамиль Ахметгареев.
В мэрии добавили, что 151 школа в Новосибирске продолжит работать в две смены. Проблему с переполнением решают не только за счёт строительства новых школ, но и за счёт оптимизации. Например, из гимназии
Среди новых школ, которые должны открыть до конца этого года, — пристройка к школе
По словам Рамиля Ахметгареева, все школы и детские сады отремонтировали к новому учебному году и оснастили системами видеонаблюдения.
Уже в эти выходные в школах города пройдут праздничные линейки, но первые занятия почти во всех школах начнутся позже.
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Кирилл Шматков
Фото Екатерины Калиневич