Вот и лето прошло: синоптики рассказали о погоде последних дней августа

В ближайшую ночь синоптики прогнозируют грозу

Новосибирские синоптики обнародовали прогноз на первую половину наступившей недели: сначала город накроет сильным дождём, но уже вскоре восстановится солнечная погода.







«У нас сейчас на подходе очередной циклон: он смещается через Северный Казахстан в район Барабинска и дальше на северо-восток пойдёт завтра. Поэтому сегодня ночью в Новосибирске ожидается интенсивный дождь, местами гроза, и завтра днём останется с уходящим циклоном в отдельных районах тоже небольшой дождь. Ветер пока юго-западный — 5–10 метров в секунду на завтра, температура ночью +11…+13, днём +18…+20 [градусов]», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.







По её словам, в среду, 29 августа, осадки в городе станут менее интенсивными. Ночью ещё возможен небольшой дождь, но днём уже будет сухо. Ветер сменит направление на западное и будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Ночная температура будет держаться на прежнем уровне. Днём ожидается немного больше солнца, чем в предыдущие сутки, поэтому воздух прогреется до +19…+21 градуса.







В четверг, 30 августа, дождей в Новосибирске синоптики не прогнозируют. Направление ветра сменится на северо-западное, но его скорость останется прежней. Ночью будет +10…+12 градусов, днём солнечно: +19…+21.







«Заморозков пока в ближайшие трое суток мы пока не ожидаем», — добавила Марина Виноградова.







Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА





На прошлой неделе, 22 августа, в Новосибирске поднялся сильный ветер. Он повалил деревья, оборвал провода и разбросал кирпичи на улице Римского-Корсакова.