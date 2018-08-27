Там теплее: дикие голуби улетели из Новосибирска в Индию и Юго-Восточную Азию

Горлицы зимуют в Индии и Юго-Восточной Азии

Новосибирск начали покидать горлицы — орнитологи отмечают, что птицы зимуют в Индии и Юго-Восточной Азии.







Орнитолог Алексей Яновский рассказал, что сейчас горлицы начинают перебираться в места зимовок, покидая свои гнёзда в лесах.







«Это широко распространённый вид перелетных птиц из когорты голубинообразных. Если у голубей кайма хвоста тёмная, то у горлиц — белая. Горлицы предпочитают обитать в смешанных лесах с примесью сосны, но в НСО большая горлица гнездится не только в сплошных лесных массивах в северных районах, но и в лесостепных полях-перелесках в южной половине области, в осино-березовых рощах, которые здесь называются колками. Токование слышно в мае и начале июня, воркование можно передать звуками: "у-у-ууу"», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.







По его словам, иногда горлицы делают за лето две кладки яиц и выводят не двух, а четырёх птенцов. Гнездо птицы предпочитают делать невысоко в кроне дерева или куста. О птенцах заботятся и самец и самка.







«Птенцов горлицы кормят полупереваренной отрыжкой из семян сосны, конопли, ягод и семян других растений. Осенний отлет и пролет наблюдается в конце августа и сентябре. Зимуют большие горлицы в Индии и Юго-Восточной Азии», — добавил орнитолог.







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