Дорожники разобрали парковку рядом с площадью Ленина
В Новосибирске дорожные рабочие разворотили парковочный карман возле дома
Фото с дорожным ремонтом на месте парковки корреспондент НГС сделал сегодня в первом часу дня.
«Ведутся работы по программе "Безопасные и качественные дороги"», — пояснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В пресс-центре предположили, что дорожные рабочие просто меняют поребрики, и добавили, что парковочный карман вернётся на место. «По крайней мере, пока у меня нет никакой информации, что мы там будем ликвидировать какие-то парковки», — сообщила представитель пресс-центра.
Корреспондент НГС направила в мэрию официальный запрос, чтобы получить уточнённую информацию о дорожных работах на Красном проспекте.
Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил запрет парковок на нескольких участках в центре Новосибирска, в том числе на подъезде к площади Калинина и улице Советской.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова