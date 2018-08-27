Дорожники разобрали парковку рядом с площадью Ленина

Дорожники сняли асфальт между тротуаром и проезжей частью Красного проспекта
Дорожники сняли асфальт между тротуаром и проезжей частью Красного проспекта

В Новосибирске дорожные рабочие разворотили парковочный карман возле дома № 42 на Красном проспекте.


Фото с дорожным ремонтом на месте парковки корреспондент НГС сделал сегодня в первом часу дня.


«Ведутся работы по программе "Безопасные и качественные дороги"», — пояснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В пресс-центре предположили, что дорожные рабочие просто меняют поребрики, и добавили, что парковочный карман вернётся на место. «По крайней мере, пока у меня нет никакой информации, что мы там будем ликвидировать какие-то парковки», — сообщила представитель пресс-центра.


Корреспондент НГС направила в мэрию официальный запрос, чтобы получить уточнённую информацию о дорожных работах на Красном проспекте.


Ремонт идёт недалеко от пересечения с улицей Ядринцевской
Ремонт идёт недалеко от пересечения с улицей Ядринцевской


У пресс-центра нет информации о том, что эту парковку уберут насовсем
У пресс-центра нет информации о том, что эту парковку уберут насовсем


Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил запрет парковок на нескольких участках в центре Новосибирска, в том числе на подъезде к площади Калинина и улице Советской. 

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