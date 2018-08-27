Выброшенный из окна мусор разбил машину во дворе на МЖК

Автомобиль был припаркован у дома. Хозяин подозревает, что кто-то выкинул мусор из окна
Автомобиль был припаркован у дома. Хозяин подозревает, что кто-то выкинул мусор из окна

Ночью 27 августа неизвестные скинули на припаркованный под окнами ВАЗ-2108 мусор — у машины разбито лобовое стекло и погнут кузов.


Инцидент произошёл во дворе дома № 41/2 на улице Высоцкого в Октябрьском районе Новосибирска.


«Я утром вышел и изначально ничего не заметил. Сел за руль, вставил ключ в замок, поднял голову и заметил сначала просто трещину. Завёл машину, осмотрел. Помимо трещины на стекле была ещё стойка помята. Вокруг валяются бутылки, вся вот эта вот дичь, которую люди употребляют. Я вызвал полицию <…> заявление подал. Это было сегодня ночью. <…> Пусть люди знают своих героев», — рассказал корреспонденту НГС хозяин автомобиля Дмитрий Агеев.


По словам мужчины, ночью он не слышал, как что-то падало на его автомобиль, а сигнализация на машине не установлена.


Автомобилю разбило лобовое стекло и погнуло кузов
Автомобилю разбило лобовое стекло и погнуло кузов


На прошлой неделе новосибирец припарковал машину у дома на улице Добролюбова и уехал в командировку. Вернувшись из командировки, он увидел, что его автомобиль заляпан бетоном.

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