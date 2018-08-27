Выброшенный из окна мусор разбил машину во дворе на МЖК
Ночью 27 августа неизвестные скинули на припаркованный под окнами ВАЗ-2108 мусор — у машины разбито лобовое стекло и погнут кузов.
Инцидент произошёл во дворе дома
«Я утром вышел и изначально ничего не заметил. Сел за руль, вставил ключ в замок, поднял голову и заметил сначала просто трещину. Завёл машину, осмотрел. Помимо трещины на стекле была ещё стойка помята. Вокруг валяются бутылки, вся вот эта вот дичь, которую люди употребляют. Я вызвал полицию <…> заявление подал. Это было сегодня ночью. <…> Пусть люди знают своих героев», — рассказал корреспонденту НГС хозяин автомобиля Дмитрий Агеев.
По словам мужчины, ночью он не слышал, как что-то падало на его автомобиль, а сигнализация на машине не установлена.
На прошлой неделе новосибирец припарковал машину у дома на улице Добролюбова и уехал в командировку. Вернувшись из командировки, он увидел, что его автомобиль заляпан бетоном.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Александр Сильченко
Фото предоставлено Дмитрием Агеевым