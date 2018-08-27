На подъезде к Тёщиному языку отключили светофоры: собирается пробка
В Ленинском районе Новосибирска отключился светофор на перекрёстке улицы Троллейной и выезда к Тёщиному языку.
«Он сегодня до 17:00 не будет работать», — сообщили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.
В учреждении пояснили, что в этом месте поставили новые светофоры по программе «Безопасные и качественные дороги». C 25 августа их периодически включают и отключают, чтобы отрегулировать работу и добавить новое оборудование. Сегодня все работы на перекрёстке должны завершиться.
На прошлой неделе на улице Станционной в Ленинском районе заработала новая система «умных» светофоров — на первом этапе диспетчеры будут регулировать движение транспорта в зависимости от интенсивности потока, затем подключат искусственный интеллект.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова (1), скриншот yandex.ru/maps (2)