На подъезде к Тёщиному языку отключили светофоры: собирается пробка

Восстановить работу светофоров ремонтники обещают к концу рабочего дня
Восстановить работу светофоров ремонтники обещают к концу рабочего дня

В Ленинском районе Новосибирска отключился светофор на перекрёстке улицы Троллейной и выезда к Тёщиному языку.


«Он сегодня до 17:00 не будет работать», — сообщили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.


В учреждении пояснили, что в этом месте поставили новые светофоры по программе «Безопасные и качественные дороги». C 25 августа их периодически включают и отключают, чтобы отрегулировать работу и добавить новое оборудование. Сегодня все работы на перекрёстке должны завершиться.


Водителям стало труднее выехать с Тёщиного языка
Водителям стало труднее выехать с Тёщиного языка


На прошлой неделе на улице Станционной в Ленинском районе заработала новая система «умных» светофоров — на первом этапе диспетчеры будут регулировать движение транспорта в зависимости от интенсивности потока, затем подключат искусственный интеллект.

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