Два мотоциклиста попали в больницу после жёстких ДТП на Кропоткина

Две аварии с мотоциклами на Кропоткина произошли с интервалом в несколько часов

В воскресенье, 26 августа, в Новосибирске два мотоциклиста оказались в больнице после аварий на улице Кропоткина.







Одно из этих ДТП случилось в 20:50 на Плехановском жилмассиве.







«Водитель 1994 года рождения на автомобиле KIA Ceed выезжал со двора дома № 134 по улице Кропоткина с левым поворотом в сторону Ипподромской и в пути следования совершил столкновение с мотоциклом Husqvarna, который двигался по улице Кропоткина со стороны Ипподромской в сторону улицы Светлая», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.







По его данным, после аварии 26-летнего мотоциклиста увезли в больницу с переломом руки, пальца, ушибами и ссадинами.







Кроме того, за несколько часов до этого ДТП — в 14:20 — в аварию на Кропоткина попал ещё один мотоциклист. Это произошло на Кропоткинском жилмассиве недалеко от пересечения с Красным проспектом.







«Женщина-водитель 1975 года рождения двигалась на автомобиле ВАЗ-2107 по улице Кропоткина со стороны Красного проспекта с левым поворотом во двор дома № 113 по улице Кропоткина. В пути следования совершила столкновение с мотоциклом Honda CB 400, который двигался по улице Кропоткина со стороны улицы Деповская в сторону Красного проспекта», — описал аварию Владислав Савченков.







По его словам, 30-летний мотоциклист сломал ногу — пострадавшего госпитализировали.







Оба мотоциклиста оказались в больнице





На прошлой неделе в Новосибирске случилась ещё одна серьёзная авария с мотоциклом – в столкновении с «Ладой» пострадал 13-летний пассажир байка.