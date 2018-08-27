Два мотоциклиста попали в больницу после жёстких ДТП на Кропоткина

Две аварии с мотоциклами на Кропоткина произошли с интервалом в несколько часов
Две аварии с мотоциклами на Кропоткина произошли с интервалом в несколько часов

В воскресенье, 26 августа, в Новосибирске два мотоциклиста оказались в больнице после аварий на улице Кропоткина.


Одно из этих ДТП случилось в 20:50 на Плехановском жилмассиве.


«Водитель 1994 года рождения на автомобиле KIA Ceed выезжал со двора дома № 134 по улице Кропоткина с левым поворотом в сторону Ипподромской и в пути следования совершил столкновение с мотоциклом Husqvarna, который двигался по улице Кропоткина со стороны Ипподромской в сторону улицы Светлая», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.


По его данным, после аварии 26-летнего мотоциклиста увезли в больницу с переломом руки, пальца, ушибами и ссадинами.


Кроме того, за несколько часов до этого ДТП — в 14:20 — в аварию на Кропоткина попал ещё один мотоциклист. Это произошло на Кропоткинском жилмассиве недалеко от пересечения с Красным проспектом.


«Женщина-водитель 1975 года рождения двигалась на автомобиле ВАЗ-2107 по улице Кропоткина со стороны Красного проспекта с левым поворотом во двор дома № 113 по улице Кропоткина. В пути следования совершила столкновение с мотоциклом Honda CB 400, который двигался по улице Кропоткина со стороны улицы Деповская в сторону Красного проспекта», — описал аварию Владислав Савченков.


По его словам, 30-летний мотоциклист сломал ногу — пострадавшего госпитализировали.


Оба мотоциклиста оказались в больнице
Оба мотоциклиста оказались в больнице


На прошлой неделе в Новосибирске случилась ещё одна серьёзная авария с мотоциклом – в столкновении с «Ладой» пострадал 13-летний пассажир байка.

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