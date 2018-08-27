Два мотоциклиста попали в больницу после жёстких ДТП на Кропоткина
В воскресенье, 26 августа, в Новосибирске два мотоциклиста оказались в больнице после аварий на улице Кропоткина.
Одно из этих ДТП случилось в 20:50 на Плехановском жилмассиве.
«Водитель 1994 года рождения на автомобиле KIA Ceed выезжал со двора дома
По его данным, после аварии 26-летнего мотоциклиста увезли в больницу с переломом руки, пальца, ушибами и ссадинами.
Кроме того, за несколько часов до этого ДТП — в 14:20 — в аварию на Кропоткина попал ещё один мотоциклист. Это произошло на Кропоткинском жилмассиве недалеко от пересечения с Красным проспектом.
«Женщина-водитель 1975 года рождения двигалась на автомобиле ВАЗ-2107 по улице Кропоткина со стороны Красного проспекта с левым поворотом во двор дома
По его словам, 30-летний мотоциклист сломал ногу — пострадавшего госпитализировали.
На прошлой неделе в Новосибирске случилась ещё одна серьёзная авария с мотоциклом – в столкновении с «Ладой» пострадал 13-летний пассажир байка.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлены Владиславом Савченковым