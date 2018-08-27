Полтора десятка маленьких планеров взмыли в небо под Новосибирском

В состязаниях приняли участие 15 авиамоделистов из трёх регионов Сибири и Казахстана
В состязаниях приняли участие 15 авиамоделистов из трёх регионов Сибири и Казахстана

На выходных в Новосибирской области прошли соревнования авиамоделистов: полтора десятка спортсменов из Сибири и Казахстана запустили в небо радиоуправляемые модели планеров с электродвигателями.


Соревнования за Кубок Новосибирской области в классе моделей планеров F5J прошли на аэродроме Новосибирского авиационно-технического спортивного клуба неподалёку от посёлка Линёво.


«Побороться за Кубок в этот раз собрались 15 спортсменов, среди которых традиционно были представители Алтайского края и Томской области, а также один спортсмен из Казахстана», — сообщил представитель Федерации авиамодельного спорта Новосибирской области, модератор соревнований Сергей Кошелев.


По условиям состязаний, радиоуправляемые планеры с размахом крыла до 4 метров поднимаются на 200-метровую высоту, а после должны парить. В воздухе им нужно продержаться 10 минут. Кроме того, пилоты моделей получают дополнительные очки за точность посадки.


По итогам семи туров обладателем Кубка Новосибирской области стал Анатолий Петриков из посёлка Кривошеино Томской области. Второе место занял бийчанин Роман Смердин, а третье досталось новосибирцу Николаю Каблашову, рассказал модератор соревнований.


Спортсмены запускали в небо радиоуправляемые модели планеров с электродвигателями
Спортсмены запускали в небо радиоуправляемые модели планеров с электродвигателями


Соревнования проходили на аэродроме Новосибирского авиационно-технического спортивного клуба
Соревнования проходили на аэродроме Новосибирского авиационно-технического спортивного клуба


Призовые места заняли авиамоделисты из Томской области, Алтайского края и Новосибирска
Призовые места заняли авиамоделисты из Томской области, Алтайского края и Новосибирска


Ранее, в начале августа, пилоты со всей страны показали своё мастерство на масштабном авиашоу в Новосибирске — НГС опубликовал лучшие фотографии этого зрелища.

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