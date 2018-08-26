Фото: новосибирский зоопарк отметил свой день рождения

Сегодня, 26 августа, новосибирский зоопарк отметил свой день рождения - ему исполнился 71 год.


Главная площадка праздника была традиционно расположена у входа - здесь разместили сцену  для выступлений
Главная площадка праздника была традиционно расположена у входа - здесь разместили сцену  для выступлений


Празднование началось в 11 часов утра
Празднование началось в 11 часов утра


Следить за главными событиями дня можно было на главной аллее
Следить за главными событиями дня можно было на главной аллее


Также посетителей развлекал человек в костюме снежного барса - символа зоопарка
Также посетителей развлекал человек в костюме снежного барса - символа зоопарка


На огороженной площадке возле конюшен проходил конкурс красоты среди лошадей
На огороженной площадке возле конюшен проходил конкурс красоты среди лошадей


Фото: новосибирский зоопарк отметил свой день рождения


Фото: новосибирский зоопарк отметил свой день рождения


Одно из развлечений, которое предлагали гостям - большие шахматы
Одно из развлечений, которое предлагали гостям - большие шахматы


Зоопарк проводил сегодня разные конкурсов и раздавал подарки
Зоопарк проводил сегодня разные конкурсов и раздавал подарки


Сегодня в Новосибирске проходили и другие массовые праздники - например. на Затулинке второй день подряд проходил фестиваль городских скульптур. Его участники сделали необычную скульптуру рыбы с чешуёй из дисков.

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