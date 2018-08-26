Фото: новосибирский зоопарк отметил свой день рождения
Сегодня, 26 августа, новосибирский зоопарк отметил свой день рождения - ему исполнился 71 год.
Сегодня в Новосибирске проходили и другие массовые праздники - например. на Затулинке второй день подряд проходил фестиваль городских скульптур. Его участники сделали необычную скульптуру рыбы с чешуёй из дисков.
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Елена Громкова
Фото Анны Золотовой