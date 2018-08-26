Обь обмелела: спасатели просят новосибирцев не гонять на лодках
Новосибирские спасатели предупреждают о падения уровня воды в Оби - это может привести к авариям на реке.
«Обь на данным момент имеет минимальные свои значения по уровню воды. Сейчас рыбаки пойдут на рыбалку – на хищника, она по сентябрю очень активно начинается», - рассказал корреспонденту НГС начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин. Он отметил, что такая рыбалка проходит ночью, когда находится на воде ещё опаснее.
Он подчеркнул, что сейчас по воде нужно передвигаться на малом ходу – выбирать небольшие скорости, так как можно сесть на мель в тех местах, где летом лодка могла проплыть спокойно.
«Дальше пойдёт понижение температуры как воздуха, так и воды. Исходя из этого, даже находясь в жилете долго могут не протянуть просто в холодной воде, пока помощь прибудет», - подчеркнул Фокин.
На этой неделе о необходимости соблюдения скоростного режима предупреждали и водителей автомобилей - областная автоинспекция начала акцию «Трасса-Скорость». В течение недели инспектор в усиленном режиме ловят машины, которые слишком быстро ездят по трассам региона.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова