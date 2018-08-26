Обь обмелела: спасатели просят новосибирцев не гонять на лодках

Спасатели просят новосибирцев передвигаться по Оби на малом ходу
Спасатели просят новосибирцев передвигаться по Оби на малом ходу

Новосибирские спасатели предупреждают о падения уровня воды в Оби - это может привести к авариям на реке.


«Обь на данным момент имеет минимальные свои значения по уровню воды. Сейчас рыбаки пойдут на рыбалку – на хищника, она по сентябрю очень активно начинается», - рассказал корреспонденту НГС начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин. Он отметил, что такая рыбалка проходит ночью, когда находится на воде ещё опаснее.


Он подчеркнул, что сейчас по воде нужно передвигаться на малом ходу – выбирать небольшие скорости, так как  можно сесть на мель в тех местах, где летом лодка могла проплыть спокойно.


«Дальше пойдёт понижение температуры как воздуха, так и воды. Исходя из этого, даже находясь в жилете долго могут не протянуть просто в холодной воде, пока помощь прибудет», - подчеркнул Фокин.


На этой неделе о необходимости соблюдения скоростного режима предупреждали и водителей автомобилей - областная автоинспекция начала акцию «Трасса-Скорость». В течение недели инспектор в усиленном режиме ловят машины, которые слишком быстро ездят по трассам региона. 

Прочтений: 1850
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено