Обь обмелела: спасатели просят новосибирцев не гонять на лодках

Спасатели просят новосибирцев передвигаться по Оби на малом ходу

Новосибирские спасатели предупреждают о падения уровня воды в Оби - это может привести к авариям на реке.





«Обь на данным момент имеет минимальные свои значения по уровню воды. Сейчас рыбаки пойдут на рыбалку – на хищника, она по сентябрю очень активно начинается», - рассказал корреспонденту НГС начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин. Он отметил, что такая рыбалка проходит ночью, когда находится на воде ещё опаснее.





Он подчеркнул, что сейчас по воде нужно передвигаться на малом ходу – выбирать небольшие скорости, так как можно сесть на мель в тех местах, где летом лодка могла проплыть спокойно.





«Дальше пойдёт понижение температуры как воздуха, так и воды. Исходя из этого, даже находясь в жилете долго могут не протянуть просто в холодной воде, пока помощь прибудет», - подчеркнул Фокин.





На этой неделе о необходимости соблюдения скоростного режима предупреждали и водителей автомобилей - областная автоинспекция начала акцию «Трасса-Скорость». В течение недели инспектор в усиленном режиме ловят машины, которые слишком быстро ездят по трассам региона.