Девушку отправили в Центр СПИД после укола иглой в толпе

После укола девушка уже потратила на лекарства около 10 тысяч рублей

Жительница Новосибирска, которую вчера возле площади Маркса иголкой уколола девочка рассказала НГС обстоятельства произошедшего.





Девушка на условиях анонимности сообщила, что вчера в начале 5 вечера шла по проспекту Маркса со стороны Студенческой. Она подходила к подземного переходу метро станции «Площадь Маркса», рядом с которым стоят уличные палатки. В это время возле станции было много людей.





«Я шла мимо этих палаток и девочка сзади вынырнула – я просто сначала не обратила внимание: ну кольнуло-кольнуло. Мало ли комар, я сначала не обратила внимание, а потом мне очень больно началось становится. И я просто смотрю – она вперёд бежит, продолжает махать руками. Кто-то уворачивается, кто-то нет», - описала ситуацию пострадавшая.





Пока девушка пыталась понять, что произошло - девочка скрылась из виду. Она запомнила, что девочка была ростом 140-150 см и с ней был мальчик лет 5-6-ти.





«Дальше моя первая была мысль – идти, смотреть, дезинфицировать», - вспоминает девушка - укол пришёлся в бедро. Она отметила, что не видела чем её уколола девочка, но ранка была похожа на след от иглы.





Она отправилась до торгового центра и в туалете обработала рану спиртовой салфеткой, затем позвонила в скорую помощь.





«Они сказали, лучше обратиться к медикам, потому что помимо ВИЧ, который в таких случаях передаётся в 0,01 % есть ещё куча всяких заболеваний, которые гораздо чаще передаются, начиная от гепатита и заканчивая столбняком от просто грязной иголки», - рассказала пострадавшая.





В итоге девушка обратилась в инфекционную больницу, где у неё взяли анализы, выписали лекарство для профилактики ВИЧ и других болезней, которое нужно принять в течение 72 часов после вероятного заражения, а также сообщили, что ей нужно встать на учёт в «Центр СПИД».





Девушка купила себе лекарство - по её словам, оно обошлось ей примерно в 10 тысяч рублей.





Также после происшествия она написала заявление в полицию. Сегодня в пресс-службе ГУ МВД по НСО уже подтвердили, что заявление об уколе иглой действительно зарегистрировано.





Сейчас в полиции ведут проверку по заявлению женщины и просят тех, кто знает этого ребёнка или видел происходящее, обратиться по телефонам отдела полиции 232–16–45, 232–16–46, 232–17–18. Также в полицию просят обратиться других возможных пострадавших.