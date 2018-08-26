Девушку отправили в Центр СПИД после укола иглой в толпе
Жительница Новосибирска, которую вчера возле площади Маркса иголкой уколола девочка рассказала НГС обстоятельства произошедшего.
Девушка на условиях анонимности сообщила, что вчера в начале 5 вечера шла по проспекту Маркса со стороны Студенческой. Она подходила к подземного переходу метро станции «Площадь Маркса», рядом с которым стоят уличные палатки. В это время возле станции было много людей.
«Я шла мимо этих палаток и девочка сзади вынырнула – я просто сначала не обратила внимание: ну кольнуло-кольнуло. Мало ли комар, я сначала не обратила внимание, а потом мне очень больно началось становится. И я просто смотрю – она вперёд бежит, продолжает махать руками. Кто-то уворачивается, кто-то нет», - описала ситуацию пострадавшая.
Пока девушка пыталась понять, что произошло - девочка скрылась из виду. Она запомнила, что девочка была ростом 140-150 см и с ней был мальчик лет 5-6-ти.
«Дальше моя первая была мысль – идти, смотреть, дезинфицировать», - вспоминает девушка - укол пришёлся в бедро. Она отметила, что не видела чем её уколола девочка, но ранка была похожа на след от иглы.
Она отправилась до торгового центра и в туалете обработала рану спиртовой салфеткой, затем позвонила в скорую помощь.
«Они сказали, лучше обратиться к медикам, потому что помимо ВИЧ, который в таких случаях передаётся в 0,01 % есть ещё куча всяких заболеваний, которые гораздо чаще передаются, начиная от гепатита и заканчивая столбняком от просто грязной иголки», - рассказала пострадавшая.
В итоге девушка обратилась в инфекционную больницу, где у неё взяли анализы, выписали лекарство для профилактики ВИЧ и других болезней, которое нужно принять в течение 72 часов после вероятного заражения, а также сообщили, что ей нужно встать на учёт в «Центр СПИД».
Девушка купила себе лекарство - по её словам, оно обошлось ей примерно в 10 тысяч рублей.
Также после происшествия она написала заявление в полицию. Сегодня в пресс-службе ГУ МВД по НСО уже подтвердили, что заявление об уколе иглой действительно зарегистрировано.
Сейчас в полиции ведут проверку по заявлению женщины и просят тех, кто знает этого ребёнка или видел происходящее, обратиться по телефонам отдела полиции 232–16–45, 232–16–46, 232–17–18. Также в полицию просят обратиться других возможных пострадавших.
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Елена Громкова
Фото Дарьи Староверовой