На Затулинке поставили огромную рыбу с чешуёй из дисков
Сегодня, 26 августа, в Новосибирске прошло сразу два фестиваля — Ultima Thule на Затулинке и «Врывайся» на Михайловской набережной.
«Фестиваль является главным событием проекта "Городская лаборатория «Затулинка»", который получил поддержку Фонда президентских грантов.
В рамках проекта все лето в Кировском районе проходили «дворовые лаборатории» для взрослых и детей от историков, ботаников, мастеров столярного дела, художников, фотографов и кинематографистов», — описывают свой фестиваль городских культур организаторы Ultima Thule.
Фестиваль на Затулинке проходит второй день подряд. Среди различных объектов, которые появились на улицах жилмассива, были фигуры, которые сделали жители ТОСов. Это результат одного из проектов «Городской лаборатории».
Накануне фестиваль посетила начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова. В частности, она застала парад детских колясок.
Свои фотографии с фестиваля другие гости праздника также выкладывали в соцсети.
А на набережной сегодня проходит фестиваль молодежной культуры и экстремального спорта «Врывайся».
Для зрителей там представили три площадки, охватывающие популярные направления современной уличной культуры.
«Участников ожидает четырехчасовая битва танцоров, работа стрит-арт-площадки под кураторством новосибирского художника Ивана Ягоды. Одна из самых ярких фестивальных площадок будет посвящена экстремальным видам спорта: сноуборду и скейтборду, bmx, роллерблейдингу, паркуру, воркауту. Также на специально выстроенном споте из снега райдеры смогут показать свое мастерство», — сообщали организаторы перед началом мероприятия.
Хедлайнеры фестиваля — группа «Интонация» — лауреаты музыкальной премии «Золотой граммофон» и авторы саундтрека к популярному сериалу «Молодежка». Их выступления ждут в 20 часов.
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Елена Громкова
Фото Ксении Евдокимовой (1–4), instagram.com