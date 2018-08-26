Девочка уколола иголкой прохожую рядом с площадью Маркса
Накануне, 25 августа, в Ленинском районе Новосибирска около площади Маркса девочка уколола иголкой прохожую.
Инцидент произошёл на улице, недалеко от остановки «Башня».
«Женщина обратилась с заявлением в отдел полиции
Сейчас в полиции ведут проверку по заявлению женщины и просят тех, кто знает этого ребёнка или видел происходящее, обратиться по телефонам отдела полиции 232–16–45, 232–16–46, 232–17–18. Также в полицию просят обратиться других возможных пострадавших.
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Елена Громкова
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