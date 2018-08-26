Девочка уколола иголкой прохожую рядом с площадью Маркса

Накануне, 25 августа, в Ленинском районе Новосибирска около площади Маркса девочка уколола иголкой прохожую.


Инцидент произошёл на улице, недалеко от остановки «Башня».


«Женщина обратилась с заявлением в отдел полиции № 7 "Ленинский" о том, что малолетняя девочка уколола её иголкой. Она также обращалась в больницу, так как боялась, что могли занести инфекцию», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.


Сейчас в полиции ведут проверку по заявлению женщины и просят тех, кто знает этого ребёнка или видел происходящее, обратиться по телефонам отдела полиции 232–16–45, 232–16–46, 232–17–18. Также в полицию просят обратиться других возможных пострадавших.

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