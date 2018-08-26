УАЗ «Патриот» с семилетней девочкой опрокинулся после лобового ДТП на трассе
Сегодня, 26 августа, на трассе между Бердском и Искитимом произошло смертельное ДТП — погибла семилетняя девочка.
Авария случилась примерно в 13:30, ДТП было лобовым, столкнулись УАЗ «Патриот» и «КИА».
«УАЗ "Патриот" не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем "КИА". В результате столкновения "Патриот" опрокинулся на проезжей части», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
По предварительным данным, погибла 7-летняя девочка, которая была в «Патриоте», информация о состоянии других людей из автомобилей уточняется, добавили в ГУ МВД по НСО.
Очевидцы, которые проезжали мимо места ДТП около 15:30, рассказали, что попали в глухую пробку.
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Елена Громкова
Фото очевидца (1), Александра Орлова (2,3)
Фрагмент справочника 2ГИС