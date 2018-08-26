УАЗ «Патриот» с семилетней девочкой опрокинулся после лобового ДТП на трассе

На месте происшествия, по информации очевидцев была пробка

Сегодня, 26 августа, на трассе между Бердском и Искитимом произошло смертельное ДТП — погибла семилетняя девочка.







Авария случилась примерно в 13:30, ДТП было лобовым, столкнулись УАЗ «Патриот» и «КИА».





«УАЗ "Патриот" не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем "КИА". В результате столкновения "Патриот" опрокинулся на проезжей части», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





По предварительным данным, погибла 7-летняя девочка, которая была в «Патриоте», информация о состоянии других людей из автомобилей уточняется, добавили в ГУ МВД по НСО.





Очевидцы, которые проезжали мимо места ДТП около 15:30, рассказали, что попали в глухую пробку.





Авария случилась у посёлка Вега между Бердском и Искитимом





УАЗ «Патриот» опрокинулся после ДТП



