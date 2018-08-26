УАЗ «Патриот» с семилетней девочкой опрокинулся после лобового ДТП на трассе

На месте происшествия, по информации очевидцев была пробка
На месте происшествия, по информации очевидцев была пробка

Сегодня, 26 августа, на трассе между Бердском и  Искитимом произошло смертельное ДТП — погибла семилетняя девочка.


Авария случилась примерно в 13:30, ДТП было лобовым, столкнулись УАЗ «Патриот» и «КИА».


«УАЗ "Патриот" не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем "КИА". В результате столкновения "Патриот" опрокинулся на проезжей части», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


По предварительным данным, погибла 7-летняя девочка, которая была в «Патриоте», информация о состоянии других людей из автомобилей уточняется, добавили в ГУ МВД по НСО.


Очевидцы, которые проезжали мимо места ДТП около 15:30, рассказали, что попали в глухую пробку.


Авария случилась у посёлка Вега между Бердском и Искитимом
Авария случилась у посёлка Вега между Бердском и Искитимом


УАЗ «Патриот» опрокинулся после ДТП
УАЗ «Патриот» опрокинулся после ДТП


В лобовой аварии погибла девочка
В лобовой аварии погибла девочка
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