Катер сел на камни: три человека вылетели за борт, один мужчина погиб

На помощь пассажирам катера поспешили очевидцы, двух человек они успели спасти

Утром 26 августа на Оби в Кировском районе Новосибирска погиб мужчина — он выпал из катера, который сел на мель.





Очевидцы заметили дрейфующий катер утром недалеко от улицы Водозабор, около 8:30 на место вызвали спасателей.





«Судоводитель, который находился за управлением катера, налетел на мель, на подводные камни, и в результате катер практически остановился на месте, на большой скорости — как будто врезался», — рассказал корреспонденту НГС начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин со ссылкой на показания очевидцев.





На катере было три человека — по информации спасателей, двое мужчин и одна женщина. «Они повылетали за борт, при этом ударяясь о жёсткие корпуса своего судна», — рассказал начальник МАСС, также он добавил, что все выпавшие были без жилетов.







На помощь отправились очевидцы — они вытащили всех троих до приезда спасателей, но один мужчина погиб от полученных травм.





Сейчас неизвестно, кто из находившихся в катере погиб — водитель или пассажир. Лодку спасатели отбуксировали к берегу, а затем отправили в аварийно-спасательный отряд «Западный» на временное хранение.





В пресс-службе ГУ МВД по НСО подтвердили факт гибели мужчины. Сотрудники полиции Кировского района сейчас проводят проверку.





В конце июня НГС рассказывал о другом происшествии с катером — тогда спасателям пришлось выручать моряков, отмечавших День ВМФ на воде.