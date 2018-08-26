Катер сел на камни: три человека вылетели за борт, один мужчина погиб

На помощь пассажирам катера поспешили очевидцы, двух человек они успели спасти
На помощь пассажирам катера поспешили очевидцы, двух человек они успели спасти

Утром 26 августа на Оби в Кировском районе Новосибирска погиб мужчина — он выпал из катера, который сел на мель.


Очевидцы заметили дрейфующий катер утром недалеко от улицы Водозабор, около 8:30 на место вызвали спасателей. 


«Судоводитель, который находился за управлением катера, налетел на мель, на подводные камни, и в результате катер практически остановился на месте, на большой скорости — как будто врезался», — рассказал корреспонденту НГС начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин со ссылкой на показания очевидцев.


На катере было три человека — по информации спасателей, двое мужчин и одна женщина. «Они повылетали за борт, при этом ударяясь о жёсткие корпуса своего судна», — рассказал начальник МАСС, также он добавил, что все выпавшие были без жилетов.


На помощь отправились очевидцы — они вытащили всех троих до приезда спасателей, но один мужчина погиб от полученных травм.


Сейчас неизвестно, кто из находившихся в катере погиб — водитель или пассажир. Лодку спасатели отбуксировали к берегу, а затем отправили в аварийно-спасательный отряд «Западный» на временное хранение.


В пресс-службе ГУ МВД по НСО подтвердили факт гибели мужчины. Сотрудники полиции Кировского района сейчас проводят проверку.


В конце июня НГС рассказывал о другом происшествии с катером — тогда спасателям пришлось выручать моряков, отмечавших День ВМФ на воде.

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