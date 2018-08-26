Фото: в квартале на «Телецентре» начали разбирать дом

Забор вокруг домов на Серафимовича появился три дня назад
Забор вокруг домов на Серафимовича появился три дня назад

В Новосибирске на улице Серафимовича начали разбирать дом, который стоит на территории квартала, проданного под новую застройку.


По наблюдению корреспондента НГС, сегодня уже была разобрана часть крыши дома по адресу Серафимовича, 22. Забор рядом с этим домом появился три дня назад.


Дом расположен в квартале, который ограничен улицей Серафимовича, 3-м переулком Римского-Корсакова, 4-м переулком Серафимовича и улицей Степной.


Участок в 11,7 тысячи кв. м в мае получила компания «Комфортный дом», выиграв через госзакупки контракт на развитие территории на 15,83 миллиона рублей.


Всего на территории было 7 домов — на улице Серафимовича, 16, 20, 22 и 24, а также в 4-м переулке Серафимовича, 1, 3 и 9.


Дом по адресу 4-й переулок Серафимовича, 1 демонтировали ещё в мае.

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