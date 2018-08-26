Мэрия запретила стоянку на одном из выездов к улице Дуси Ковальчук
Накануне, 25 августа, в Новосибирске начали действовать два новых запрета на парковку — один на участке улицы Трудовой, другой — на участке Больничной.
Запрет на Больничной будет действовать между улицами Дуси Ковальчук и Овражной — на стороне, по которой водители выезжают в сторону улицы Дуси Ковальчук.
«На указанном участке будут установлены дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена", 8.24 "Работает эвакуатор". Это сделано для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта и беспрепятственного проезда спецтранспорта МЧС и аварийных служб», — сообщали в пресс-центре мэрии.
Аналогичный запрет вчера начал действовать на участке улицы Трудовой — от улицы Семьи Шамшиных до улицы Ольги Жилиной.
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Елена Громкова
Фото из архива НГС
Фрагменты справочника 2ГИС