Мэрия запретила стоянку на одном из выездов к улице Дуси Ковальчук

С субботы в городе появилось два новых участка, на которых нельзя парковаться
С субботы в городе появилось два новых участка, на которых нельзя парковаться

Накануне, 25 августа, в Новосибирске начали действовать два новых запрета на парковку — один на участке улицы Трудовой, другой — на участке Больничной.


Запрет на Больничной будет действовать между улицами Дуси Ковальчук и Овражной — на стороне, по которой водители выезжают в сторону улицы Дуси Ковальчук.


«На указанном участке будут установлены дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена", 8.24 "Работает эвакуатор". Это сделано для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта и беспрепятственного проезда спецтранспорта МЧС и аварийных служб», — сообщали в пресс-центре мэрии.


Теперь на этом участке припаркованные машины сможет вывозить эвакуатор
Теперь на этом участке припаркованные машины сможет вывозить эвакуатор


Аналогичный запрет вчера начал действовать на участке улицы Трудовой — от улицы Семьи Шамшиных до улицы Ольги Жилиной.


Запрет на Трудовой в мэрии объяснили тем, что это нужно для беспрепятственного проезда спецтранспорта
Запрет на Трудовой в мэрии объяснили тем, что это нужно для беспрепятственного проезда спецтранспорта
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