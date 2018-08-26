Женщина упала с Октябрьского моста на набережную

Следователи выясняют обстоятельства происшествия

Вечером 25 августа в Новосибирске на набережную с Коммунального моста упала женщина.







Сейчас следователи ведут проверку, пояснили в следственном управлении СК РФ по НСО.





Личность погибшей ещё не установлена, на вид ей около 40–45 лет.





По информации очевидцев в группе «ЧП Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», происшествие на набережной случилось после 10 часов вечера.