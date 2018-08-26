Женщина упала с Октябрьского моста на набережную

Следователи выясняют обстоятельства происшествия
Следователи выясняют обстоятельства происшествия

Вечером 25 августа в Новосибирске на набережную с Коммунального моста упала женщина.


Сейчас следователи ведут проверку, пояснили в следственном управлении СК РФ по НСО.


Личность погибшей ещё не установлена, на вид ей около 40–45 лет.


По информации очевидцев в группе «ЧП Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», происшествие на набережной случилось после 10 часов вечера.

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