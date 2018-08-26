Хоккейная «Сибирь» назначила капитаном игрока, который провёл за команду почти 600 матчей
Хоккейный клуб Сибирь назначил капитана на следующий сезон — им стал 30-летний защитник Константин Алексеев, который играет в составе новосибирского клуба с сезона 2012/2013.
Алексеев провёл за команду 584 игры, он воспитанник «Сибири».
«Ассистентами капитана на предстоящий сезон выбраны 33-летний защитник Олег Пиганович и 30-летний нападающий Юкка Пелтола», — говорится в сообщении клуба.
В прошлом сезоне капитаном команды был Сергей Коньков — он уже покинул команду.
Новый сезон начнётся для «Сибири» 2 сентября — в этот день команда сыграет в гостях у череповецкой «Северстали». Полный календарь матчей «Сибири» НГС публиковал в июле.
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Елена Громкова
Фото instagram.com/hc_sibir