Хоккейная «Сибирь» назначила капитаном игрока, который провёл за команду почти 600 матчей

Новый сезон начнётся для «Сибири» 2 сентября — в этот день команда сыграет в гостях у череповецкой «Северстали». Полный календарь матчей «Сибири» НГС публиковал в июле .

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Елена Громкова

Фото instagram.com/hc_sibir