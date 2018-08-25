Количество одиночных булочных сократилось — их теснят сетевые мини-пекарни

Количество пекарен в Новосибирске начало сокращаться. При этом сетевые проекты в этой нише растут как на дрожжах.







Сетевые булочные растут как на дрожжах





По данным справочника 2ГИС, количество организаций в категории «хлебобулочные изделия» в августе опустилось до 596 точек. Это на 2,8% меньше, чем было годом ранее. Тогда булочные и пекарни (именно они попадают в данную категорию у 2ГИС) прибавили почти 15% (по сравнению с августом 2016 года).







Сеть «Хлебница» из Ижевска за неполные восемь месяцев смогла увеличь количество своих точек на 70%





Сокращение общего количества заведений идет на фоне очевидного роста сетевых проектов. Так, ижевская сеть «Хлебница» с начала года открыла уже шесть новых точек. Первая булочная под этим брендом появилась в Новосибирске в начале прошлого года, а сейчас их в городе уже 14.







Активно развивается новосибирский проект «Дело в Хлебе» — пятая по счету точка сети появилась недавно в помещении, которое освободил закрывшийся магазин сети «Холидей классик».







Самая крупная сеть хлебных магазинов принадлежит хлебокомбинату «Инской»





Продолжает расширяться и самая крупная на сегодняшний день в городе хлебная сеть — пекарни и магазины хлебокомбината «Инской». В июне этого года у неё открылась очередная точка нового формата кофейни-пекарни на Советской.







Премиальный сегмент булочных с хлебом ручной работы тоже развивается





Развивается и премиальный сегмент этого рынка. Так, на этой неделе заработала кафе-пекарня Schmidt Bakery на Вокзальной. Это уже третье заведение её создателя — Владимира Шмидта, первые два работают на улице Гоголя и в районе метро «Студенческая».